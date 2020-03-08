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8 марта • обновлено в 19:01
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Зеленский рассказал, почему пока не ездит на велосипеде

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охрана, отвечающая за его безопасность, не разрешает ему ездить на велосипеде.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью изданию The Guardian. Журналисты, намекая на события в сериале "Слуга народа" спросили у президента, что на счет велосипеда.

"Они [граждане] ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай бог, что-то случится.

Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", – сказал Зеленский.

Зеленский на велосипеде в "Слуге народа"

Зеленский на велосипеде в "Слуге народа"

Кадр из сериала

Он также рассказал, почему не переезжает из здания на ул. Банковой в Киеве. "А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", – добавил президент.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский в этом интервью рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате". Он признался, что договариваться с президентом России "очень сложно".

Украинский глава отметил, что в реальном президентстве, по сравнению с сериалом "Слуга народа", намного больше проблем.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
интервью Сериал Слуга Народа политика
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