"Европейская Солидарность" получит наибольшее количество депутатов в горсоветах облцентров

Партия "Европейская Солидарность" по итогам местных выборов-2020 получит наибольшее количество депутатов в городских советах областных центров.

Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов (99,5%), проведенного Центральным штабом партии, сказано на сайте "ЕС". Указывается, что "Европейская Солидарность" – единственная партия, которая будет иметь фракции в горсовете каждого областного центра Украины.

Кандидаты от "Европейской Солидарности" избраны председателями более чем в 100 ОТГ по всей Украине.

"Среди них – руководители с большим опытом местного самоуправления, общественные активисты, молодые перспективное кандидаты, которые планируют реализовывать преимущества децентрализации в своих общинах", – сказано в сообщении.

Партия получила первое место на выборах в горсовет в Киеве, а также в областных советах в Киевской, Львовской, Тернопольской и Ривненской областях.

О первых результатах местных выборов, которые состоялись 25 октября, обнародованных Центральной избирательной комиссией Украины, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.