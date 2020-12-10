"Евросолидарнисть" выступила с требованием к властям вернуть вопрос о ПДЧ НАТО в повестку дня

Партия "Европейская солидарность" требует от властей вернуть в повестку дня вопрос о получении Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Об этом во время съезда партии заявил лидер политсилы, пятый президент Петр Порошенко, передает пресс-служба "ЕС". Он отметил, что цель партии – сохранить демократическую европейскую Украину и провести ее путем реформ к единой европейской семьи наций, которая гарантирует благосостояние украинцам.

По мнению Порошенко, именно вступление в НАТО и гарантирует независимость страны и безопасность людей.

"Мы требуем от властей вернуть на повестку дня вопрос о ПДЧ. Грузия, как видим, имеет шанс получить его в ближайшее время. Об Украине же пока речь не идет, потому что Украина в лице ее нынешнего руководства сама послала сигнал, что не так уж нам этот план и нужен", – предостерегает пятый президент.

Он отметил важность рассмотрения не только вопросов внутренних, но и проблем внешней политики.

""Европейская солидарность" – не единственная ли украинская партия, которая имеет разветвленные международные контакты. Мы – ассоциированный член Европейской народной партии и член Международного демократического союза. Вопросами мировой коалиции в поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией, отношениями с Евросоюзом и НАТО мы занимаемся так же глубоко и активно, как и проблемами внутренними", – отмечает лидер партии.

Порошенко подчеркнул, что в вопросах внешней политики дилетантизм нынешней власти еще более впечатляющий, чем в любых других. "Дайте ему глобус, – не каждую страну покажет. Профессионалы, из которых состоит наша дипломатическая служба, самоотверженно работают во всех направлениях. Однако роль МИД теперь существенно уменьшилась, а реальное руководство внешней политикой осуществляют люди, далекие от понимания ее азов. Отсюда – хаос и отсутствие стратегии. Хуже всего, что прекращено дипломатическое сопротивление российской агрессии, и это дезориентирует наших партнеров", – констатирует пятый президент.

"Европейская солидарность", все наши народные депутаты, которые касаются вопросов евроинтеграции и внешней политики, я лично продолжим страховать Украину от непрофессиональных действий власти снаружи. Международные контакты занимают весомую часть моего графика. Знаете, откуда я пришел на съезд? Прямо со встречи с послом одной из стран "Большой семерки". Кстати, уже не один западный дипломат обращает мое внимание на то, что в секторе обороны и безопасности сворачиваются реформы, которые являются ключевыми в части соответствия стандартам НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"Жизнь подарила мне определенный дипломатический опыт, и, несмотря на естественное разделение на власть и оппозицию, я готов подставить плечо, чтобы помочь стране в вопросах прежде всего внешней политики. И там за пределами страны делать это в любом случае. Чтобы не разрушилась коалиция в поддержку Украины, чтобы никто не сомневался, что Украина обязательно вернется к активной борьбе за своей членство в Евросоюзе и НАТО. Это и есть далеко идущие стратегические цели нашей партии", – резюмирует Петр Порошенко.