"Евросолидарнисть" добилась выделения 400 миллионов на борьбу с COVID-19

Из бюджета Киеве 22 декабря дополнительно выделят 400 миллионов гривен на борьбу с коронавируса.

Этого добилась фракция "Европейская солидарность" на инициированном ею внеочередном заседании Киевсовета, пишет пресс-служба политсилы.

Как сообщила 16 декабря глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Европейской солидарностью".

"422 млн – это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпов оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 21 года", – отметила тогда Марина Порошенко.

"Европейская солидарность" призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели приобрести медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией по инициированию внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", – отметила Марина Порошенко.

Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".