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24 сентября • обновлено в 12:42
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Санкции отменили: у Януковича сообщили о неожиданной подлости ЕС

6.8т Читать материал на украинском

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против беглого украинского президента Виктора Януковича.

Об это в Facebook сообщил пресс-секретарь сына бывшего гаранта Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Решение Европейского суда от 24 сентября 2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф.Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе", – сказано в сообщении.

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Кирасир добавил, что ранее Генеральная прокуратура Украина официально подтвердила, что Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления.

При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

"Решение Оболонского суда в отношении Януковича в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции, при этом сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций "политически мотивированным", прошедший с массой грубых процессуальных нарушений. Своим нынешним решением Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов Януковича", – отметил он.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Также Кирасир добавил, что адвокаты Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был "причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости".

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович, сбежавший в 2014 году в Россию, намерен вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, в ГПУ уверены, что обитает сбежавший президент все же в Подмосковье.

В январе текущего года украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы заочно.

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Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Напомните пожалуйста... А почему вообще против него со стороны Европы санкции были? За что?
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70rus xxx
70rus xxx
Khruslov Alexey, не от ЕС,то селяне подавали.Типа,как на Газпром сейчас.
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70rus xxx
70rus xxx
И снова я не понял.Какая "подлость" Яныку от ЕС,если санкции отменили.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Европейской cцaной тряпкой по pылy свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты ХРЯСЬ ХРЯСЬ ХРЯСЬ!!!!
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