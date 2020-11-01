Европейский Союз основан 27 лет назад: как это было. Исторические фото

Анна Паскевич Политика 06:40, 1.11.2020

Европейский Союз был основан ровно 27 лет назад, 1 ноября 1993 года. Именно в этот день вступил в силу Маастрихтский договор, положивший начало экономическому и политическому объединению государств-членов ЕС.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о создании Евросоюза, а также рассказывает о главных критериях, которым должны удовлетворять вступающие в него страны.

История создания ЕС

Европейский союз был создан на основе Европейского экономического сообщества – объединения 12 европейских государств, созданного с целью экономической интеграции и существовавшего с 1957 по 1993 год.

Маастрихтский договор был заключен 7 февраля 1992 года в городе Маастрихт в Нидерландах. Его подписали Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ.

Документ вступил в силу 1 ноября 1993 года, завершив процесс урегулирования денежной и политической систем европейских стран. В настоящее время в ЕС входят 27 государств. 31 января 2020 года состав союза покинула Великобритания.

Маастрихтский договор был подписан в 1992 году. Слева – Ганс-Дитрих Геншер, министр иностранных дел ФРГ. Справа – Тео Вайгель, министр финансов ФРГ
DW

Критерии для вступления в Европейский Союз

  • Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП.

  • Государственный долг – менее 60% ВВП.

  • Страна в течение двух лет должна участвовать в механизме валютных курсов и поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне.

  • Уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5% среднего значения трех стран-участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами.

  • Долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2% среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией.

Маастрихтский договор положил начало ЕС
Wikipedia

Украина и Евросоюз

Вступление в Европейский Союз как стратегическую цель Украины впервые задекларировал президент Украины Виктор Ющенко сразу после его избрания в 2005 году.

В 2014 году было подписано историческое Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, а 11 июня 2017 года граждане Украины с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны-члены Шенгенского соглашения.

Как известно, вступление в ЕС происходит в несколько этапов: подписание Соглашения об ассоциации; включение в официальную программу расширения ЕС; подача заявки на вступление; получение статуса кандидата в члены ЕС; вступление в ЕС. На данный момент Украина находится на первом из данных этапов.

Украина находится на первом этапе вступления в ЕС
Pixabay

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда Украина сможет вступить в Евросоюз: власти назвали новые условия и обозримые сроки. Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС уточнить условия вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, Европе следует более точно формулировать, чего ждут от украинцев на их европейском пути.

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