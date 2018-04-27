Европейский путь: Кириленко озвучил аргумент в пользу квот в эфире

Введение квот в теле-радио эфире является нормальной европейской практикой.

По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, еще одним подтверждением этого является одобрение Евросоюзом закона о квотах на европейские фильмы и сериалы. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Евросоюз, как сообщает The Guardian, принял закон о введении квот для европейского кино даже на online сервисах. А мне все время говорили, что введение квот на защиту украинского культурного продукта - это, мол, не европейский путь. Вот вам еще один аргумент", - написал Кириленко.

Согласно закону, онлайн-сервисы, которые работают на территории Евросоюза, должны будут на 30% заполнить свои программы европейскими фильмами и сериалами.

Как сообщает The Guardian, окончательно принять закон рассчитывают в начале 2019. Эффект от него ожидают увидеть не позднее осени следующего года.

"Закон соответствует старой традиции законодателей в Евросоюзе, согласно которой европейское кино и сериалы защищены от Голливуда и американского ТВ", - сообщили в издании.

Євросоюз, як повідомляє The Guardian, ухвалив закон про запровадження квот для європейського кіно навіть на on line сервісах. А мені весь час говорили, що введення квот на захист українського культурного продукту - це, мовляв, не європейський шлях. Ось вам ще один аргумент — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 27 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 16 июня 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О телевидении и радиовещании" и ввела квоты для продукции на украинском языке на радио.

В мае 2017 года парламент принял во втором чтении законопроект о введении языковых квот на украинском телевидении. В соцсетях данная новость вызвала большой ажиотаж. Украинцы обрадовались и поздравили друг друга, отметив, что это поспособствует развитию национального телевидения.