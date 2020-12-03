Партия "Европейская солидарность" ввела Кодекс добродетели депутатов местных советов, за нарушение которого предусмотрены санкции вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 закона Украины о статусе депутатов местных советов.

Об этом в Ривне сообщил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба "ЕС". Кодекс, который содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера, накануне принял Центральный совет партии.

"Мы – политическая сила, которая цементирует Украину. Мы единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию. Мы имеем абсолютно четкие европейские принципы, принципы политические и принципы моральные. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, в очень важный документ – "Кодекс добродетели депутатов". Не только местных советов – я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных, и Верховной Рады с "Европейской Солидарности", – отметил Порошенко.

Порошенко представил Кодекс добродетели депутатов Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Мы с этим идем к людям, мы сами для себя устанавливаем принципы, которыми мы должны руководствоваться в нашей депутатской деятельности. Это не принципы лояльности "Европейской Солидарности", это не принципы преданности Европе, это принципы преданности, прозрачности и чести по отношению к Украине, к нашим избирателям. Подчеркиваю, что только вчера вечером его текст единогласно после некоторой доработки согласовал Центральный совет партии – высший орган ее руководства в период между съездами", – отметил лидер партии.

"Я хочу, чтобы сейчас нас услышали и избиратели, и все депутаты по всей стране. Тысячи депутатов "Европейской Солидарности", которые получили мандат избирателей. Кодекс содержит 14 обязательных требований – идеологического, политического и морально-этического характера. Это не просто красивые слова, потому что за нарушение этих принципов предусмотрены санкции – вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 Закона о статусе депутатов местных советов", – пояснил Порошенко.

"Вчера Совет партии принял такое решение в отношении двух депутатов районных советов Львовской области. Если люди таким образом позволят себе такое поведение, мы должны действовать решительно для того, чтобы продемонстрировать, что это не просто слова, это не просто какая-то пиар акция, а это правило, которое мы должны вводить в Украине. Это абсолютно европейские практики, которые к нам ни одна политическая сила не применяла", – отметил пятый президент.

"Вызовы, стоящие перед Украиной, не оставляют сомнений: мы – как на фронте, и эта борьба требует строгой дисциплины", – подытожил Петр Порошенко.

"ЕС" ввела Кодекс добродетели депутатов местных советов Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Кодекс содержит 14 пунктов Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко принял участие в торжественном заседании Ровенского городского совета, где поздравил новоназначенного главу Александра Третьяка и депутатов, а также призвал их срочно сосредоточиться на преодолении последствий эпидемии коронавируса.