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"Европейская солидарность" ведет в парламент новых и опытных

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"Европейская солидарность" объявила первую 50-тку – именно такое количество мест рассчитывают взять в обновленной партии Петра Порошенко. Главной изюминкой евросолидаристов стало сочетание новых с опытными.

Причем новые появились не в конце, а во главе партийного списка. Половина первой десятки – люди, которые никогда не были в Раде и еще 40% женщин, как в Европе. Но и подобраны "опытные" – настоящие патриоты и бойцы Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев...

"Европейская солидарность"

"Европейская солидарность"

Фото: F.ORESTER

Приятной неожиданностью в первой десятке "ЕС" стали:

• №4 Михаил Забродский – легендарный командир 95 бригады, а теперь командующий ДШВ. "Для нас опыт в команде 95 бригады важнее, чем опыт в команде 95 квартал", – метко пошутил Порошенко представляя боевого генерала.

• №5 София Федина – бескомпромиссный политический боец и волонтер, певица, кандидат политических наук и политолог-международник, которую называли голосом львовского Евромайдана.

• №7 Яна Зинкевич – волонтер и основатель организации "Госпитальеры", которая с 18 лет пошла на фронт и даже после аварии, которая приковала ее к коляске, продолжила борьбу.

• №8 Ахтем Чийгоз – крымский татарин и настоящий патриот Украины, который прошел тюрьму за свои взгляды в оккупированном Крыму.

Вторая десятка списке не менее красноречива. Хотя бы потому, что показывает, как известный после сотен эфиров лидер фракции Артур Герасимов уступил место в первой десятке, чтобы в парламент прошли новые люди.

Результаты праймериз общественной организации "Солідарна справа громад" также учтено – 15 кандидатов, включенных в список, прошли предварительное голосование. И хотя его победители, исключая София Федину, не стали во главе списка, но они в потенциально проходной части.

Не менее впечатляющим является то, что после праймериз блогер Андрей Карпов, волонтер Юрий Бирюков и политолог Сергей Таран расположились перед двумя вице-премьерами действующего правительства. Таким образом новые партийцы станут народными депутатами ранее заслуженных чиновников.

Это говорит об истинных приоритетах "Европейской солидарности", которая провела серьезное обновление своих рядов.

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Отдельно надо сказать о ветеранах Алексее Петрове и Александра Погребиськом. Пройдя горнило боев на Донбассе, они продолжили борьбу как члены волонтерского десанта в Минобороны. Результаты их работы сейчас ощутимы во всем от содержания и питания к строительству жилья для наших защитников.

Такой подход "Европейской солидарности" к формированию списка разрушил сомнительную монополию "Слуги народа" представлять новых политиков. Обновления соответствует запросу общества, где ожидают новых людей.

Но в отличие от партии Зеленского, у Порошенко, избавившись токсичных персонажей, привлекли в новый состав Верховной Рады наиболее эффективных политиков, которые много сделали для продвижения Украины в европейском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

Кроме того, ветеран АТО и №37 в списке "ЕС" Алексей Петров высоко оценил подобранную команду "ЕС" за почти отсутствие "токсичных персоналий" и быстрый социальный лифт.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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