"Европейская Солидарность" требует срочного заседания СНБО из-за Чернобыля

Партия "Европейская Солидарность" требует от Кабинета министров Украины и СНБО собраться на срочные заседания и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Каждый час промедления стоит здоровья и жизней людей. Об этом говорится в обнародованном на сайте политсилы обращении.

"Правительство должно немедленно принять меры, необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который, по информации международных мониторинговых институтов, имеет самый грязный воздух на планете", – отмечают в "ЕС".

Резко раскритиковали представители политсилы тот факт, что власти, по их мнению, скрывают реальное положение вещей в Чернобыльской зоне.

"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к газовым подушкам и дышит другим воздухом, чем обычные люди", – констатировали авторы обращения.

Кроме того, партийцы требуют отчета от киевской власти и главы столицы о том, как проходит спасение парков столицы, в которых на днях тоже начались пожары. От Виталия Кличко в "ЕС" хотят также услышать о мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева.

"Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления – это потерянное здоровье и даже жизни людей", – резюмировали авторы обращения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после пожаров под Чернобылем Киев возглавил мировой антирейтинг загрязненности воздуха.