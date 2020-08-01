"Европейская Солидарность" стала членом международного сообщества, которое поддерживает Украину

Членство "Европейской Солидарности" в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) дает новую возможность для защиты интересов Украины на мощной мировой платформе правоцентристских партий.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она участвовала в заседании членов IDU 29 июля, во время которого более 70 участников со всего мира единодушно поддержали заявку "Европейской Солидарности" и предоставили ей статус Observer Member.

"Я имела честь представлять заявку партии на международном форуме и очень благодарна нашим партнерам из шведской партии Модератерна, которая нас номинировала и поддержала нашу заявку. Единодушно все проголосовали "за" после нашей презентации", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

"Угрозы для Украины никуда не деваются. Это важно для того, чтобы мы дальше укрепляли международное единство в поддержку Украины. Поскольку мы видим, что властные институты довольно вяло формулируют позицию Украины. Мы видим, что этот режим так называемой "тишины" – его очень противоречиво можно назвать режимом, которого "придерживаются" оккупационные войска Российской Федерации. А Россия в это время говорит, что ее там просто нет. Мы это уже давно слышали", – напомнила народный депутат.

"В это время очень важно, чтобы на разных ступенях разными способами, если не на государственном уровне, то либо на политическом, или на парламентском укреплялись связи с теми, кто понимает и отстаивает ценности демократии, безопасности, международного права, уважения к правам человека", – убеждена Климпуш-Цинцадзе.

"Это как раз и мировая платформа партий, которая отстаивает такие ценности, поэтому для нас важно быть среди единомышленников, кроме того, что они видят, понимают и готовы поддерживать нас в противодействии угрозам, также очень внимательно наблюдают за внутренней ситуацией, за теми угрозами, сегодня появились для демократии в Украине. Они совершенно однозначно называют 20 и более открытых дел против пятого президента Украины, против волонтеров, военнослужащих, ветеранов, которые сегодня открываются в Украине, политическими преследованиями", – подчеркнула она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, международные партнеры также будут тщательно следить за ходом избирательной кампании в Украине. "Они очевидно тщательно будут наблюдать за нашими выборами, которые должны состояться осенью этого года. Уже выражают обеспокоенность, удастся ли эти выборы провести на таком уровне прозрачных, демократических, открытых стандартов, как проходили президентские и парламентские выборы", – предостерегает депутат.

"Поскольку мы движемся в Европейский Союз, нам важно быть с сообществом действительно демократических политических сил", – отметила представительница "Европейской Солидарности".

Международный демократический союз – это платформа, которая способствует развитию демократии и политике правоцентристов по всему миру. Учредителями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры. Сегодня в организации принадлежат более 80 партий из более чем 60 странах по всему миру. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Председателем организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union).