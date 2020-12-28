'Европейская солидарность', 'Слуга народа' и ОПЗЖ конкурируют за лидерство в парламенте – социологи

Три парламентские партии – "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" фактически сравнялись в рейтингах. Разница между политсилами – в пределах погрешности.

Такие данные обнародовали на итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год" представители Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Согласно результатам опросов, рейтинг партии "Европейская солидарность" с последних парламентских выборов вырос почти на 10% – за нее готовы проголосовать 17% тех, кто готов идти на выборы и определился. Партия Зеленского, которая на парламентских выборах 2019 получила более 43%, сейчас получает 18% поддержки.

По данным социологов, за пределами 5-процентного барьера находятся партии "Голос", "Украинская стратегия Гройсмана", "Свобода", "Удар" и другие.

Подобные тенденции ранее фиксировал и опрос Центра Разумкова, проведенный с 4 по 9 декабря. По его данным, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился. За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 19,5%.

Общенациональный репрезентативный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование КМИС проведено с 4 по 8 декабря 2020 года методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опрошено по 2000 респондентов. Погрешность составляет 3,3%.