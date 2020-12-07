Порошенко предложил план преодоления кризиса в отношениях Украины с Евросоюзом

Внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления, поэтому партия "Европейская солидарность" сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко, приняв участие в онлайн-заседании Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что совместными усилиями необходимо спасти демократическую европейскую Украину и обеспечить ее движение через реформы к объединенной европейской семье.

По мнению Порошенко, ключевыми приоритетами сотрудничества в следующем году должны стать:

укрепление устойчивости Украины против российской агрессии,

ужесточение санкций ЕС против России,

обеспечение макроэкономической стабильности Украины благодаря продолжению сотрудничества с МВФ и ЕС,

координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину,

а также обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом для ее приведения в соответствие с современными вызовами.

"Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском Союзе, идеи, которая поддерживается большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И "Европейская Солидарность" сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу", – заверил Порошенко.

Как известно, 1 декабря был опубликован ежегодный отчет Еврокомиссии по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС со значительным количеством негативных оценок развития событий на пути реформ в 2020 году. В отчете, в частности, отмечается, что недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией. Темп реформ в Украине в 2020 году по сравнению с последними месяцами 2019 снизился – говорится в отчете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" ввела Кодекс добродетели депутатов местных советов, за нарушение которого предусмотрены санкции. Документ содержит содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера.