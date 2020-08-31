"Европейская солидарность" проводит съезд: все подробности онлайн

В Киеве начался съезд партии "Европейская солидарность"
К его участникам обратился лидер "ЕС" Петр Порошенко
С 5 сентября ЦИК объявила о старте избирательного процесса местных выборов
"Европейская солидарность" проводит съезд. Фото gordonua.com.
Парламентская фракция "Европейская солидарность" в понедельник, 31 августа, проводит съезд.
Мероприятие началось в 17:15 в Киеве.
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обращается к участникам съезда.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:
17:35 – Порошенко заявил, что у его команды была и будет стратегия развития страны, независимо от того, при власти они или в оппозиции.
"У нас есть время, есть желание и есть способность мыслить по государственному... стратегически", – сказал лидер партии.
17:20 – К участникам съезда обращается пятый президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко обратился к участникам съезда
17:17 – Съезд начался с исполнения гимна Украины.
Съезд партии "ЕС" начался с исполнения гимна Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.
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