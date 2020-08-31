"Европейская солидарность" проводит съезд: все подробности онлайн

Парламентская фракция "Европейская солидарность" в понедельник, 31 августа, проводит съезд.

Мероприятие началось в 17:15 в Киеве.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обращается к участникам съезда.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:

17:35 – Порошенко заявил, что у его команды была и будет стратегия развития страны, независимо от того, при власти они или в оппозиции.

"У нас есть время, есть желание и есть способность мыслить по государственному... стратегически", – сказал лидер партии.

17:20 – К участникам съезда обращается пятый президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко обратился к участникам съезда

17:17 – Съезд начался с исполнения гимна Украины.

Съезд партии "ЕС" начался с исполнения гимна Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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