"Европейская солидарность" потребовала роспуска ТИК в Кременчуге из-за нарушения закона

Партия "Европейская солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отметили в пресс-службе, партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК по нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, который грубо нарушает избирательное законодательство.

Также в партии призвали ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская солидарность" также требует обязать ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС", – сказано в сообщении.

Напомним, 29 сентября в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске партии на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия "ЕС".

Жалоба "Европейской солидарности" eurosolidarity.org

Жалоба "Европейской солидарности" eurosolidarity.org

Жалоба "Европейской солидарности" eurosolidarity.org

Жалоба "Европейской солидарности" eurosolidarity.org