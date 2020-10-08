"Европейская солидарность" потребовала роспуска ТИК в Кременчуге из-за нарушения закона

Глеб Иванов Политика 15:16, 8.10.2020 Обновлено: 15:17, 8.10.2020

Партия "Европейская солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отметили в пресс-службе, партия требует признать бездействие Кременчугской ТИК по нерегистрации кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты от "ЕС", противоправным и таким, который грубо нарушает избирательное законодательство.

Также в партии призвали ЦИК досрочно прекратить полномочия всего состава Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии в связи с грубым нарушением положений Конституции Украины и Избирательного кодекса Украины.

"Европейская солидарность" также требует обязать ТИК после формирования его нового состава безотлагательно зарегистрировать кандидатов, включенных в списки кандидатов в депутаты городского совета от "ЕС", – сказано в сообщении.

Напомним, 29 сентября в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Несмотря на это, Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске партии на выборы в горсовет и провела жеребьевку партий без участия "ЕС".

Жалоба "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Жалоба "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Жалоба "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Жалоба "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Жалоба "Европейской солидарности"
eurosolidarity.org
Комментировать
Политика

Смотрите также

Коронавирус бьет по организму, как химиотерапия: что делать после болезни и как "ожить"

ЕС снял с Украины ответственность за войну на Донбассе, – Кравчук

Степанов – о коронавирусе в Украине: медсистема может не выдержать

Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"

Криклий анонсировал возвращение обязательного техосмотра в Украине