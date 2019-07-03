"Европейская солидарность" потребовала от ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Текст обращения политическая сила опубликовала на своем официальном сайте. В нем наводятся доказательства того, почему указанные лица не могут баллотироваться как парламентарии.

Ниже приводим полный текст заявления "Европейской солидарности".

Петр Порошенко

Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская солидарность" считает недопустимой регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.

Очевидно, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.

Их участие в выборах, как и одиозного заместителя генпрокурора Рината Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.

Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением к памяти погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.

Информируем вас, что представители "Европейской солидарности" обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине.

"ЕС" Сайт Европейской солидарности

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти більше не можна", которая состоялась 2 июля на Майдане Независимости. Ее целью был протест против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", – написал Порошенко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар поддержала обращение экс-сотрудников телеканала ZIK, Медіаруху и общественных организаций с призывом к руководству государства и органам правосудия остановить ползучую оккупацию медийного пространства Украины.

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