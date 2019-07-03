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"Европейская солидарность" потребовала от ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария

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Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Текст обращения политическая сила опубликовала на своем официальном сайте. В нем наводятся доказательства того, почему указанные лица не могут баллотироваться как парламентарии.

Ниже приводим полный текст заявления "Европейской солидарности".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Новости
"Европейская Солидарность" проводит акцию в поддержку народа Грузии на Майдане Независимости

Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия "Европейская солидарность" считает недопустимой регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.

Очевидно, что Клюев и Шарий пять последних лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.

Их участие в выборах, как и одиозного заместителя генпрокурора Рината Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.

Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое глубоко возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены Комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением к памяти погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.

Информируем вас, что представители "Европейской солидарности" обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине.

"ЕС"

"ЕС"

Сайт Европейской солидарности

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти більше не можна", которая состоялась 2 июля на Майдане Независимости. Ее целью был протест против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", – написал Порошенко.

Напомним, народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар поддержала обращение экс-сотрудников телеканала ZIK, Медіаруху и общественных организаций с призывом к руководству государства и органам правосудия остановить ползучую оккупацию медийного пространства Украины.

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Персоны
Петр ПорошенкоАнатолий ШарийАндрей Клюев
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"ЦИК
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