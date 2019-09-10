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10 сентября • обновлено в 22:31
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"Европейская солидарность" Порошенко присоединилась к "Европейской народной партии"

6.6т Читать материал на украинском

"Европейская солидарность" официально вошла в самую крупную и влиятельную политическую семью объединенной Европы – "Европейскую народную партию".

Об этом в Facebook написал лидер партии и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Только что ЕНП приняла соответствующее решение. Это – признание успешности пяти лет реформ, которые осуществлялись нашей командой. Это – мандат доверия к "Европейской солидарности" как проевропейской украинской партии", – отметил он.

"Но присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских стремлений Украины, ее желания присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность", – добавил Порошенко.

Петр Порошенко и президент ЕНП Жозеф Доль

Петр Порошенко и президент ЕНП Жозеф Доль

Facebook Петра Порошенко

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Он добавил, что "Европейская народная партия" стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность, а новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины.

Как писал OBOZREVATEL, решение о присоединении партии "Европейская солидарность" в семью Европейской народной партии было принято 4 июня в Брюсселе. То, что юридически процедура получения статуса завершилась лишь осенью, связано с изменением названия партии "Европейская солидарность".

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Иванов Александр
Иванов Александр
А че, норм. Первый раз в истории сядет член Европейской народной партии... Показатель!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Полтора депутата партии пэдро вступили в гов... ой, европэйскаю семью!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Если что, сядут все? Порошенко надо думать об адвокате или чемодан собирать
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