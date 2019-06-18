"Европейская солидарность" поддержала инициативу назначить Пристайко главой МИД

Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

Такое заявление политсила опубликовала на своем официальном сайте. Вадим Пристайко – опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 году пятый президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО.

Вадим Пристайко theБабель

Как отметили в ЕС, это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности.

"Надеемся, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины", – подчеркнули в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

При этом он подчеркнул, что ЕС никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в каких бы фракциях они ни прятались.

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