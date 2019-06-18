ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Европейская солидарность" поддержала инициативу назначить Пристайко главой МИД

2.2тЧитать материал на украинском

Партия "Европейская солидарность" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

Такое заявление политсила опубликовала на своем официальном сайте. Вадим Пристайко – опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 году пятый президент Петр Порошенко назначил его на должность председателя Миссии Украины при НАТО.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

theБабель

Как отметили в ЕС, это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности.

Новости
"Не вернемся в российскую империю": Порошенко послал мощный сигнал врагам Украины

"Надеемся, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины", – подчеркнули в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что члены его обновленной партии "Европейская солидарность" будут системно поддерживать все голосования за проевропейские законопроекты.

При этом он подчеркнул, что ЕС никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в каких бы фракциях они ни прятались.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Петр ПорошенкоВадим Пристайко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
10
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel