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"Европейская солидарность" осудила атаки на патриотические политические силы

8.5т Читать материал на украинском

Партия "Европейская солидарность" осудила любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку противостояние между ними в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил.

В пресс-службе партии отметили, что информация о рейтингах партии "Голос" и ее прохождении в Верховную Раду основана на двух опросах, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым "Европейская солидарность" не имеет никакого отношения.

"Считаем ошибкой атаки на "Европейскую солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима", – говорится в официальном сообщении партии.

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"Европейская солидарность"

"Европейская солидарность"

Пресс-служба "ЕС"

"Подчеркиваем: у нас общий враг – это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинцев", – добавили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук пожаловался на то, что жителям Львовщины с анонимного номера приходят SMS-ки такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит в ВРУ".

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Ронович Рон
Ронович Рон
Запретить эту парашенковскую банду под названием ес, как партию войны.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вакарчук не дуже відрізняється від зеленського.
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Герасименко Наталия
Герасименко Наталия
Ilchenko Tamara, як це не дуже? Дуже! Один артист, iнший спiвак)))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Даже Порошенко, будучи президентом, не позволял себе телемосты между липецкой и киевской фабриками «Рошен».
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