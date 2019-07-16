"Европейская солидарность" осудила атаки на патриотические политические силы

Партия "Европейская солидарность" осудила любые атаки на украинские патриотические политические силы, поскольку противостояние между ними в это ответственное для страны время станет поражением всех демократических и проевропейских сил.

В пресс-службе партии отметили, что информация о рейтингах партии "Голос" и ее прохождении в Верховную Раду основана на двух опросах, обнародованных социологической компанией КМИС, к которым "Европейская солидарность" не имеет никакого отношения.

"Считаем ошибкой атаки на "Европейскую солидарность" со стороны партии "Голос" и ее лидера Святослава Вакарчука в эфире одного из телеканалов. Такая тональность общения между демократическими и проевропейскими силами недопустима", – говорится в официальном сообщении партии.

"Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

"Подчеркиваем: у нас общий враг – это реваншисты и пророссийские силы. И свои усилия следует сосредоточить на борьбе с ними. Мы убеждены, что сейчас время объединить усилия в борьбе за Украину и украинцев", – добавили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук пожаловался на то, что жителям Львовщины с анонимного номера приходят SMS-ки такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке. "Голос" не проходит в ВРУ".

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