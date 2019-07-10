"Европейская солидарность" обратилась к международным наблюдателям и правоохранителям

Партия "Европейская солидарность" призвала международных наблюдателей и правоохранительные органы отреагировать на провокации и дискредитации, целью которых является снижение доверия к политической силе.

Обращение опубликовано на официальном сайте "Европейской солидарности". Ниже приводим его полный текст без изменений.

"Партия "Европейская солидарность" вынуждена констатировать, что в последние дни зафиксированы факты массовых провокаций, направленных на дискредитацию кандидатов в народные депутаты от нашей политической силы. Особенно участились такие попытки после того, как различные социологические опросы отмечают существенный рост рейтинга "Европейской солидарности".

Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша. Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят при молчаливом согласии действующей власти, а иногда – с участием ее сторонников.

Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой через методы "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии.

"Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

В частности, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов – Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.

Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречит международным принципам ведения избирательной кампании.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине.

Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской солидарности", поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведения предвыборной агитации".

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обнародовала текст Евроатлантической хартии. Ее целью является получение Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО. Политсила уверена, что этот документ станет эффективным противодействием пророссийскому реваншу.

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