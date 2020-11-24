"Европейская солидарность" не позволит протащить "Слугу народа" во Львовский горсовет

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовщины от партии "Европейская солидарность", заявили, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала нужного количества голосов.

Как отметили представители "Европейской солидарности" на брифинге, они действуют в рамках действующего законодательства и относятся с уважением к выбору львовян. Об этом говорится в сообщении прессслужбы политсилы.

В частности, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовского городского ОТГ остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.

"Мы имеем печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7 процента. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процессов, при повторном "подсчете голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01 процента. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти для того, чтобы втянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", – отмечает Святослав Шеремета.

Депутат Львовского горсовета Елена Пасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением ТИК исключительно в рамках закона. В то же время кадровых вопросов депутаты не рассматривали.

"Никто не хочет поставить под угрозу волеизъявление. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Предусмотрено законодательством, что с момента регистрации депутатов должно пройти две недели, и тогда созывается первая сессия. Такая норма в законе. Есть разногласия между сроком избрания, связанные со вторым туром, который был назначен на 22 ноября. Впрочем, эта норма предусмотрена в законе, и так у нас состоялось на сессии", – отмечает Елена Пасевич.

"Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что, кроме закона, есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было. ТВК созывает – обязанность депутата появляться. Депутаты появились, приняли присягу и фактически ни одного решения, которое могло бы ставить определенные вопросы, дать возможность манипулировать, не было принято", – подчеркнула Елена Пасевич.

Она призвала коллег к конструктивному сотрудничеству и реагированию на многочисленные вызовы, стоящие перед общиной.

"Сегодня у нас есть много вызовов – это продолжение войны на Востоке, борьба с коронавирусом. И сегодня мы должны, как никогда, защитить наших медиков. И поэтому нам нужно очень быстро приступать к работе. У нас уже есть наработанные программы, которые требуют немедленного принятия для того, чтобы они были внесены в бюджет 2021 года. Сегодня ни у кого нет сомнений, что это должно быть социально и медико ориентировочный бюджет", – убеждена представитель"Европейской солидарности".

"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и, конечно, мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", – резюмирует Елена Пасевич.