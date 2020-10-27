'Европейская солидарность' будет представлена в советах всех уровней от Востока до Запада

Депутаты от партии "Европейская солидарность" будут представлены во всех областных советах, городских советах областных центров, в городских советах Кривого Рога, Краматорска, Славянска, Старобельска и многих других городов.

Об этом рассказал первый заместитель руководителя штаба партии "Европейская солидарность" Сергей Березники, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы собрались подвести предварительные итоги голосования на местных выборах 25 октября 2020. В среднем обработано более 80% протоколов по стране, и мы можем утверждать, что уже наметились определенные тренды, которые явно не будут затронуты при подсчете 100% голосов", – заметил он.

"Европейская солидарность" проходит и создает фракции во всех областных советах Украины и в Киеве. Представители "Европейской Солидарности" создают фракции во всех городских советах областных центров всех областей Украины. Кроме этого "Европейская солидарность" проходит в городскую совете города Кривой Рог, где образует собственную фракцию", – рассказал Сергей Березенко.

"В городе Краматорск" Европейская солидарность "проходит уверенно и получит более 7,7% голосов. Также" Европейская солидарность "образует фракцию в совете города Славянск, который был уволен Вооруженными силами Украины, и на сегодняшний день жители Славянска также доверили представлять свои интересы "Европейской солидарности". "ЕС" в Луганской области проходит в городе Старобельск, которое является одним из самых восточных городов Украины", – прокомментировал Березники.

"К 9% "Европейская солидарность" набирает в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. От 9 до 14% мы набираем в большинстве областей. Более 14% имеем в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. И более 19% и выше мы в Киеве, Киевской области, во Львове и Львовской области. во Львовской области – это более 30%", – сообщил Сергей Березенко.

Он также отметил, что по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, когда партия одержала победу только во Львовской области, на нынешних выборах партия побеждает в пяти регионах Украины.

"По поводу выборов в Киевский городской совет, там посчитано 100% протоколов. "Европейская солидарность" набрала 20,29% голосов избирателей. Киевщина – 19,74%. Львовщина – 31,22% на данный момент, то количество протоколов, обработаны. Тернопольщина – 22,36% и Ровенский областной совет – 18,77%", – прокомментировал он.

"Европейская солидарность" уже сегодня получила более 100 голов объединенных территориальных общин и динамика сохраняется", – подчеркнул Сергей Березенко.

Он также отметил, что во Львове во второй тур выборов мэра вышел кандидат от "Европейской солидарности", председатель областной организации Олег Синютка, которого поддержали 31,8% избирателей, а также действующий мэр Андрей Садовый с 39,8% голосов. "Разница составляет только 8%, поэтому борьба во втором туре будет очень серьезной, и мы надеемся на уверенную победу нашего кандидата", – отметил первый заместитель руководителя штаба.

По его словам, в Киеве во второй тур выходит Виктор Шакерзян с 19,4% голосов и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк с 16,7%. "Разница в голосах до 3%, и мы прогнозируем победу нашего кандидата Александра Третьяка и в городе Ровно во втором туре", – также сказал он.

Сергей Березенко добавил, что и в Сумах состоится второй тур выборов мэра, к которому вышел кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов. Он также отметил, что на парламентских выборах 2019 в Сумской партия набрала 5,05%. "Сейчас набрала уже 11,03% – вдвое больше, чем еще год назад. А наш кандидат, председатель областной организации Вадим Акперов набирает 16,1% на должность Сумского городского головы. Действующий мэр Лысенко – 43,5%. Также здесь будет второй тур, пожелаем Вадиму Акперову победы", – сказал Сергей Березенко.

Сергей Березенко также рассказал, что в Одессе после обработки более 80% протоколов кандидат на должность городского головы от партии Петр Обухов занимает третье место и обходит на 1% кандидата от "слуг народа" Олега Филимонова.

Он добавил, что "Европейская солидарность" опередила партию "Слуга народа" на выборах в городской совет Харькова, где уже обработано более 80% бюллетеней – 8,13% набрала "Европейская солидарность" и 8,03% "Слуги". Также в Кривом Роге "Европейская солидарность" набрала более 6%. Кроме того, в Николаевской области партия набирает 10,43% голосов и сформирует свои фракции во всех без исключения районных советах области.

Первый заместитель руководителя штаба поблагодарил жителям Запорожья и Запорожской области, которые отдали свои голоса за партию. "В Запорожье мы приближаемся к 10%. Я думаю, что мы будем иметь более 10% до Запорожского областного совета. Мы проходим там почти везде. Мы формируем фракцию в Энергодаре, которую возглавляет узник Кремля, освобожден наш патриот Евгений Панов", – рассказал он.

"Европейская солидарность" является той партией, которая объединяет всю Украину, которая представлена во всех областных советах и это уже окончательно. Это единственная партия, которая представлена везде – областные советы, городские советы областных центров. Городские советы таких городов как Кривой Рог, Краматорск, Славянск, Старобельск и многие другие города", – резюмировал Березники.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опередила партию "Слуга народа".