Россию ждут проблемы из-за Азовского моря: что стряслось

Если активность российских пограничников и ФСБ в отношении торговых кораблей Украина в Азовском море продолжится, то Европейский союз всерьез возьмется за усиление санкций. О чем идет речь и накажут ли РФ — разбирался OBOZREVATEL.

В официальной резолюции Европарламента осуждаются действия России на Азовском море. Евродепутаты признали, что до развертывания страной-агрессором военных и береговых судов, море было практически демилитаризованным, в то время, как действия РФ привели к ухудшению ситуации.

В резолюции подтверждено незаконное строительство Крымского моста “без согласия” Украины, что является нарушением ее суверенитета. В документе также указали, что Крымский мост ограничивает размер кораблей, которые могут дойти до портов Украины на Азовском море: высота - не более 33 метров, длина - до 160 метров.

По мнению парламентариев, такое давление сильно ударило по украинским портам, расположенным в регионе. Речь идет как о торговой привлекательности региона, так и о фактической блокаде транспортных судов, которые заходят в Бердянськ и Мариуполь. Напомним, что регулярные проверки на Азовском море Россия начала весной 2018 года. За полгода "в руки" ФСБ и пограничников попали сотни суден.

В частности, депутаты вспомнили аналогичный опыт блокирования Россией иностранных кораблей в Балтийском море против Эстонии, Латвии и Польши.

ЕС признал, что ситуацию на Азове регулирует двустороннее соглашение от 2003 года между Россией и Украиной, которая определяет море внутренними водами и предоставляет обеим сторонам право проверять подозрительные суда. Евродепутаты напомнили, что соглашение предусматривает свободу навигации.

При этом в ЕС выразили обеспокоенность увеличением военного контингента РФ в Крыму. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-400, которые уже появились на полуострове.

Для урегулирования ситуации, депутаты призвали органы ЕС требовать от России остановить задержки, а также назначить спецпредставителя Евросоюза по Крыму и Донбассу, который будет заниматься и Азовским морем. Отдельное обращение поступило и в ОБСЕ.

На принятую резолюция уже отреагировал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter. Он поблагодарил парламентариев за такое решение и обязался взять на себя координацию совместных действий по защите национальных интересов Украины.

"Российский агрессор должен понять, что все его действия, в нарушение международного права и двусторонних соглашений, и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", — подчеркнул Порошенко.

I welcome the approval of an important resolution of the European Parliament on the situation in the Sea of Azov!

