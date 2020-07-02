Европарламент предостерег Украину от политического преследования Порошенко: опубликовано заявление

Депутаты Европарламента, члены неформальной группы друзей европейской Украины, обнародовали заявление о недопустимости политического преследования в Украине.

Обращение депутатов оказалось в распоряжении "Европейской правды". Оно было обнародовано 1 июля, когда состоялось заседание Печерского суда по делу против пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Нас беспокоят постоянные попытки злоупотребления украинской судебной системой для политически мотивированного преследования политических оппонентов", – заявили евродепутаты, напомнив, что мирный переход власти в Украине после парламентских и президентских выборов прошлого года был высоко оценен Европейским Союзом и его государствами-членами.

Депутаты отметили, что нынешние попытки преследования политических оппонентов создают риск отката демократии, что отвечает интересам третьих сторон, которые стремятся поставить под угрозу евроинтеграционные реформы в Украине.

Евродепутаты подчеркнули, что признают стремление Украины к более глубокой интеграции с Европейским Союзом на политическом, экономическом, межличностном уровнях и уровне безопасности при условии достижения результатов реформ и прогресса в уважении верховенства права, независимости и беспристрастности судебной системы, а также в укреплении демократии.

"Мы ожидаем, что судебная система Украины будет независимая, свободная от политического влияния и отвечать основополагающим принципам демократии", – заявили евродепутаты.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичус предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельный европейский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что преследование Порошенко со стороны Владимира Зеленского будут в центре внимания европейских партнеров.