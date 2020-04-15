Европейский парламент подготовил отчет о "Восточном партнерстве", в котором хочет вновь осудить агрессию России и подтвердить поддержку вступления Украины в ЕС в будущем.

Как передает "Радио Свобода", евродепутаты намерены "подтвердить суверенное право" восточных партнеров свободно выбирать свой уровень сотрудничества или интеграции с Евросоюзом.

В официальных документах других институтов ЕС пока предусмотрено, что действующие условия "Восточного партнерства" сами по себе никак не предусматривают будущего членства в ЕС для стран-участниц [Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения и Азербайджан]. Европейский парламент уже не раз выступал за предоставление такой перспективы. Отмечается, что политика "Восточного партнерства" может облегчить процесс постепенной интеграции с ЕС для этих стран.

Инициировано создание общего для ЕС и стран "Восточного партнерства" экономического пространства, постепенную интеграцию этих стран в энергетический союз, транспортное сообщество и цифровой единый рынок Евросоюза.

В проекте предлагается создать Институт "Восточного партнерства" в Киеве и предоставить дипломатам из стран-партнеров возможность становиться неофициальными дублерами для должностных лиц Евросоюза.

Также Европарламент "решительно осуждает постоянные нарушения основных принципов и норм международного права в регионе "Восточного партнерства", в частности незаконное применение силы, вторжение, дестабилизацию, аннексию, отделения границами и оккупацию территорий нескольких стран "Восточного партнерства" Россией и ее отказ выполнять решения международных трибуналов и судов".

Проект документа предлагает "расширенные международные миротворческие силы вдоль российско-украинской границы" и миссию под руководством ЕС, которая должна помогать в разминировании или подготовке к местным выборам на ныне оккупированных частях Донбасса.

Программа "Восточное партнерство" была основана в 2009 году с целью приблизить шесть стран из состава бывшего СССР в Евросоюз без конкретных предложений членства в будущем. Три из них (Украина, Грузия и Молдова) за это время заключили с ЕС соглашения об ассоциации, которые предусматривают также свободную торговлю. Но в Европейском Союзе ряд стран-членов до сих пор не желает говорить о возможности будущего членства для этих стран.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.

В России отреагировали на блокирование их манипулятивной резолюции и выдали гневную тираду в сторону Украины и Грузии, которая также выступила против.