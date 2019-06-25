"Европа, проснись!" ПАСЕ ярко отомстили за подыгрывание России. Видео

Во вторник, 25 июня, у здания Совета Европы (Страсбург, Франция) состоялся пикет в поддержку Украины и против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

На протест собрались представители украинского, грузинского сообщества и просто люди, которым небезразлична демократия, рассказал россиянин, юрист Николай Полозов на своей Facebook-странице. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ПАСЕ отомстили за подыгрывание России Facebook / Nikolai Polozov

По словам Полозова, позиция европейцев – а это 2/3 делегатов ПАСЕ – вызвала у людей, которые разделяют демократическое видение, оторопь.

"Как так? Почему Россия, не выполнив ни одной резолюции, которая касалась бы Украины, в том числе последней январской резолюции о немедленном освобождении украинских моряков, так триумфально возвращается?" – прокомментировал Полозов и вспомнил о сумме взносов, которые Россия не оплачивала, в размере примерно 70-75 млн евро.

Пикет состоялся именно утром, ведь общество хотело привлечь внимание делегатов ПАСЕ, которые возвращались на свои рабочие места, отметил юрист.

"Думаю, что каким-то делегатам, которые вчера голосовали за возвращение России, может быть, станет немножко от этого стыдно. Надеюсь", – подытожил россиянин.

Люди пришли на пикет с детьми, держали плакаты в поддержку украинских политзаключенных, украинские флаги, скандировали "Europe, Wake Up!", "Crimea is Ukraine".

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Впоследствии сеть взорвалась реакцией на то, что Россию вернули в ПАСЕ без каких-либо условий.

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