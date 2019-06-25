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"Европа, проснись!" ПАСЕ ярко отомстили за подыгрывание России. Видео

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Во вторник, 25 июня, у здания Совета Европы (Страсбург, Франция) состоялся пикет в поддержку Украины и против возвращения делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

На протест собрались представители украинского, грузинского сообщества и просто люди, которым небезразлична демократия, рассказал россиянин, юрист Николай Полозов на своей Facebook-странице. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ПАСЕ отомстили за подыгрывание России

ПАСЕ отомстили за подыгрывание России

Facebook / Nikolai Polozov

Новости
"Опасный прецедент": стало известно, чем грозит возвращение России в ПАСЕ

По словам Полозова, позиция европейцев – а это 2/3 делегатов ПАСЕ – вызвала у людей, которые разделяют демократическое видение, оторопь.

"Как так? Почему Россия, не выполнив ни одной резолюции, которая касалась бы Украины, в том числе последней январской резолюции о немедленном освобождении украинских моряков, так триумфально возвращается?" – прокомментировал Полозов и вспомнил о сумме взносов, которые Россия не оплачивала, в размере примерно 70-75 млн евро.

Пикет состоялся именно утром, ведь общество хотело привлечь внимание делегатов ПАСЕ, которые возвращались на свои рабочие места, отметил юрист.

"Думаю, что каким-то делегатам, которые вчера голосовали за возвращение России, может быть, станет немножко от этого стыдно. Надеюсь", – подытожил россиянин.

Люди пришли на пикет с детьми, держали плакаты в поддержку украинских политзаключенных, украинские флаги, скандировали "Europe, Wake Up!", "Crimea is Ukraine".

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Впоследствии сеть взорвалась реакцией на то, что Россию вернули в ПАСЕ без каких-либо условий.

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Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Васьков Александр
Васьков Александр
Вот именно так и выглядят бомжи в Европе!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Васьков Александр, кому как не россиянину знать как выглядят бомжи, не удивлюсь если ты один из них.
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Kom AV
Kom AV
Ну почему все эти горе манифестанты так боятся полиции? Почему не могут сделать всё как люди, сделать заявку в муниципалитет, заплатить за последующую уборку улицы, и если она законна манифестуй... Нет же надо собраться раненько-раненько, пока никто не видит и не слышит, сделать пару селфи себя убогих и разбежаться пока никто не задержал.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
На фотографии две проплаченные старухи! Это даже меньше, чем вышло на Красную площадь после вторжения советских танков в Чехословакию. Там тоже было четверо проплаченных дядей Сэмом, а время показало, что СССР был прав, что заставлял себя любить силой. Правда с санкциями ЕС оплошка вышла - их опять продлили, проплаченные старухи. Но это ерунда, основное - можно теперь вслух говорить в ПАСЕ. Согласитесь, за 75 миллионов возвращенного долга, это хорошая сделка. Есть правда проблема: условие, что России опять рот не заткнут, это что теперь Россия обязана выполнять решения Страсбургского суда по правам человека. Но и это не страшно: можно пообещать, а потом гордо ... наврать. :)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шапиро Женька, а Россия данные решения выполняет, тот же Навальный периодически бабосики из бюджета получает. Правда вот подсвинков своих кинул, обещал каждому по десятке тыщ евры отсудить за покатушки в автозаке, да так и слился. Хотя ему не впервой хомяков своих кидать ))
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