Россия в ПАСЕ: Береза назвал цену, за которую Европа "продала" Украину

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это попытка европейцев "отбелить" имидж РФ ради бизнес-сотрудничества.

Об этом заявил в эфире ObozTV член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (внефракционный) Борислав Береза.

"Сэр Роджер Гейл, глава британских консерваторов и большой друг Украины, сказал, что когда-то Иуда продал Христа за 30 сребреников, а сейчас мы увидели, как Европа продала Украину за 70 млн евро", – процитировал он.

Речь идет о долге России перед СЕ. После того, как РФ лишили права голоса в ПАСЕ, она отказалась выплачивать членские взносы. И ее задолженность на сегодняшний день составляет около 75 млн евро.

"Впервые в истории ПАСЕ отказалась от своих полномочий накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека и международные договоренности, аннексирует чужую территорию, преследует людей за сексуальные или религиозные взгляды, по гендерному признаку и т. д. Сейчас Парламентская ассамблея – орган, который почти ничего не может", – возмутился нардеп.

По мнению Березы, дело заключается не только в деньгах.

"Еще были страны, которые поддержали этот доклад, потому что сами могли попасть под санкции. Сейчас они вышли из-под санкций, и счастливы. А то, что вопрос Украины тоже стоял на кону, – их не волнует", – объяснил он.

Депутат призвал Украину сделать выводы и тоже начать работать исключительно в собственных интересах: "Да, такой мир. Мы должны защищать только себя. Кроме нас этого никто делать не будет".

"Деньги, к сожалению, решают большое количество вопросов в Европе. Это прагматизм. И мы должны тоже заниматься экономикой, строить страну и заниматься сами собой. В Европе уважают сильных и богатых. Если мы станем богатыми – нам будет легче общаться с европейцами", – подчеркнул политик.

Береза добавил, что санкции против РФ остаются в силе.

"Санкции были продолжены на прошлой неделе, никто их снимать не будет. Сейчас это попытка имиджево отбелить Россию. Европейцы показывают, что это их бизнес-партнер, с которым можно работать: "Видите, они не такие токсичные, их даже вернули в ПАСЕ", – передал он.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже не сможет изменить ситуацию.

"Как? Уже все произошло. Как он может уже изменить? Это нужно было делать заранее, хотя бы 3-4 недели назад. А сейчас… Как известно, после драки кулаками не машут", – сказал Береза.

Депутат выразил надежду, что сейчас Великобритания и США будут помогать Украине вернуть из российской тюрьмы незаконно захваченных в плен моряков.

ПАСЕ решила вернуть Россию в круг друзей Европы? UK Delegation to CoE, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в Парламентской ассамблеи без ограничений права голоса.

За возвращение РФ проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. С полным списком проголосовавших стран можно ознакомиться здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое разочарование решением Ассамблеи. А его предшественник Петр Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ "мощным вызовом нашей стране".

25 июня с подачи Украины полномочия делегации России в ПАСЕ были обжалованы. Решение ожидается 27 июня.

Кроме того, украинская делегация приостановила свою работу в Ассамблее в знак протеста.

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