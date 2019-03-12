Европа призвала Украину воздержаться от языкового закона: в чем дело

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала депутатов Верховной Рады не проводить голосование по языковому закону до президентских выборов.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - приводит ее слова "Европейская правда".

По словам Миятович, различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - сказала комиссар.

При этом в Верховной Раде уже началось рассмотрение поправок к закону об украинском языке. Как рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, всего в проекте насчитывается 2059 поправок.

За перших півтори години розглянули 38 поправок до Закону про українську мову. Обговорення кожної поправки уже розвінчує міфи та пряму брехню, накручену російською пропагандою та її васалами навколо мовного закону. І в цьому сенсі 2059 поправок добре послужать українській справі — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 12 марта 2019 г.

Закон о "тотальной украинизации" коснется как образования и культуры, так и госслужбы, а также процесса получения гражданства. Все подробности можно узнать в подробном материале OBOZREVATEL.

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