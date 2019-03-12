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Европа призвала Украину воздержаться от языкового закона: в чем дело

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала депутатов Верховной Рады не проводить голосование по языковому закону до президентских выборов.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - приводит ее слова "Европейская правда".

По словам Миятович, различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

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"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - сказала комиссар.

При этом в Верховной Раде уже началось рассмотрение поправок к закону об украинском языке. Как рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, всего в проекте насчитывается 2059 поправок.

Закон о "тотальной украинизации" коснется как образования и культуры, так и госслужбы, а также процесса получения гражданства. Все подробности можно узнать в подробном материале OBOZREVATEL.

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Персона
Вячеслав Кириленко
Место
Украина
Теги
Совет Европыукраинский языкВерховная Рада Украины
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
В ЕС видят и понимают что бандеровские нацисты не имеют ничего общего с евроценностями
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0
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Комиссар Совета Европы Дуня? Звучит)
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1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Опять нерабам указывают что и как делать. Такова судьба нерабов, исполнять все прихоти нового хозяина.
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3
3

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