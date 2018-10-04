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''Европа — под прицелом'': Порошенко предупредил о подлости Путина

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Президент Украины Петр Порошенко напомнил Европейскому союзу, что война на Донбассе не является сугубо украинским конфликтом, поскольку она не дает агрессору посягнуть на всю Европу в целом и ее ценности.

Глава государства уверен, что кремлевская власть уже давно мечтает о таком развитии событий. Своим мнением Порошенко поделился в интервью La Repubblica, перевод которого опубликовал OBOZREVATEL.

"На Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет — мы становимся на защиту демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы", — подчеркнул украинский президент.

Говоря о том, какими методами можно сдерживать российскую агрессию, он выделил как особо эффективный применение к России санкций. В этой связи он призвал Запад не отказываться от избранной тактики и продолжать принуждать Россию к миру через жесткие ограничения, которые существенно бьют по и без того экономически ослабленной стране-оккупанту.

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"Пока эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать Российскую Федерацию за столом переговоров, целью которых является возвращение Украиной оккупированных территорий. Путин не должен рассматриваться как враг, но учитывая его огромные амбиции, необходимо, чтобы все европейские государства позаботились о защите своей национальной безопасности", — предостерег Порошенко.

Он также добавил, что вся Европа должна взять пример с Украины, которая стала глубоко объединенным государством, чем гарантировала себе невмешательство России в механизмы демократии.

"Это же должны делать другие государства ЕС, чтобы не позволить Москве использовать оружие и технологии, ставящие под угрозу европейскую стабильность", — уверен президент.

Он подчеркнул, что весь цивилизованный Запад не должен забывать о тех вопиющих преступлениях России, которые она уже совершила, стремясь разрушить существующий мировой уклад. В качестве примеров Порошенко привел отравление шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также сбитие пассажирского "Боинга" над Донбассом, унесшее жизни 290 граждан из 14 стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко намерен привезти вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который выступает за пересмотр санкций ЕС против РФ, на Донбасс и показать ему "ад", который устроил там президент России Владимир Путин.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтСанкции против РоссииОтравление СкрипаляНа Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Объект
Европейский Союз
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Дежнев Кирилл
Дежнев Кирилл
Понятно. Теперь в парламенте Италии обосранными шароварам и хыборха тряс, показывая как страдают и умирают обосравшись до смерти от страха аватары чубатые.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ПеПе, не смеши людей, Европа и путя - заодно, иначе бы Европа улус орды не называла русскими как велел называть своим холопам своих смердов ссарь петруха 1, для Европы орда - русские, не видеть как она пресмыкается перед москвой не можешь даже ты, гидрант Конституции Украины узурпировавший власть народа посредством не предоставления для него определения, кто никто тот власти не имеет, правь такими как сам захочешь. Требования по отдельному статусу Донбасса - нацистские, диктат части населения региона страны всему народу этой страны является возрождением гитлеровских сверхчеловеков. Ты этому помогаешь уступая холопам нацистской москвы и самой нацистской москве и выдавая ЭТО за желание народа, для которого у тебя даже определения нет. Ты животное ПеПе, еще хуже, чем путя
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