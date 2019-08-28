"Европа исчезнет!" Макрон публично подыграл Путину

Президент Эммануэль Макрон сделал акцент на России во время ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа.

Он заявил послам, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении РФ, пишет Euractiv.

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе... ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - отметил президент Франции.

Макрон также заявил о необходимости восстановления "европейского суверенитета", подчеркнув, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон прокомментировал свою встречу с главой России Владимиром Путиным, выразив поддержку Кремлю в его стремлении восстановить все связи с Европой.

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