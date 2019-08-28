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"Европа исчезнет!" Макрон публично подыграл Путину

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Президент Эммануэль Макрон сделал акцент на России во время ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа.

Он заявил послам, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении РФ, пишет Euractiv.

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе... ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - отметил президент Франции.

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Макрон также заявил о необходимости восстановления "европейского суверенитета", подчеркнув, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон прокомментировал свою встречу с главой России Владимиром Путиным, выразив поддержку Кремлю в его стремлении восстановить все связи с Европой.

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Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Франция
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