Европа или Россия: Портников поставил Зеленского перед выбором 

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбов в пользу Европы или Российской Федерации.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", приведя в пример высказывание нового президента Латвии Эгила Левитса, который категорически опровергает стереотип о том, что его страна должна быть мостом между Востоком и Западом.

"Только согласие с этой простой мыслью обеспечивает судьбу любого цивилизованного государства. Украину тоже пытаются постоянно изобразить неким мостом между Россией и Европой и сокрушаются, как же это плохой Кремль не понимает всех преимуществ, которые перед ним откроются, если он даст нам возможность играть роль моста", - отметил Портников.

Владимир Зеленский eadaily.com

"Но это – никакая не логика моста. Это логика борделя, готовность поступиться принципами и будущим ради "спокойной и богатой жизни". Логика мещанина, а не гражданина. И именно в этой логике украинское общество жило со времен провозглашения независимости нашей страны, именно эта логика превратила Украину в одну из самых бедных стран Европы, страну-инвалида с патерналистским и инертным населением. В то время, как наши соседи, которые не хотели быть никакими мостами, присоединялись к НАТО и ЕС и улучшали уровень жизни", - подчеркнул журналист.

По его словам, своими голосованиями, своими вечными попытками стать мостом украинцы постоянно пишут приговор своей стране с перерывами на восстания.

"Между тем, России не нужны никакие мосты. Россия и сама граничит с Евросоюзом, а сейчас, когда она строит новые трубопроводы, она тем самым готовится лишить Украину и ее транзитной функции – вот тебе и мост! России нужно от Украины только одно – чтобы Украина стала Востоком. Не мостом между Востоком и Западом, а просто Востоком. А еще лучше – просто Россией. Ведь мы же "один народ", - добавил Портников.

Журналист уточнил, что украинцам придется сделать выбор в пользу отказа от моста, защиты собственной идентичности, отвращения к популизму, который стал новой политической религией безответственных украинских мещан, этих добровольных могильщиков своей страны.

"Рано или поздно украинскому президенту тоже придется сказать то, что говорит президент Латвии: мы – не мост. Важно будет, что он скажет после этого, будет ли он считать Украину цивилизованным Западом или авторитарным Востоком", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников предупредил украинцев о хаосе в стране из-за будущих парламентских выборов. По его словам, большие проблемы ждут "приспособленцев", которые будут искать "свое место под солнцем".

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