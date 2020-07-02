Еврокомиссию призвали отреагировать на "политическое давление" Зеленского на госструктуры

Замглавы делегации Европарламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон призвала Еврокомиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны президента Украины Владимира Зеленского на независимые государственные институты.

Как сообщило Интерфакс Украина, соответствующее письмо она направила в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии. Депутат отметила, что Зеленский и его правительство ставят под угрозу благополучие украинского народа.

"В разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда ранее нужна международная поддержка, к сожалению, президент Зеленский и его правительство охотно ставят под угрозу благополучие украинского народа, помогая узким корыстным интересам украинских олигархов. Отставка Якова Смолия, уважаемого управляющего Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на немногие действительно действующие государственные институты", – сказано в письме.

Евродепутат заявила, что это не первый случай “злонамеренного вмешательства” в деятельность независимых государственных институтов. По ее мнению, оно представляет тенденцию “деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского".

В качестве примера фон Крамон привела нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру.

"Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Уход Смолия, которому удалось укротить инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и угрожает погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", – сказано в письме.

Фон Крамон написала, что во время, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского.

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированному партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя в отношении международных партнеров и, что более важно, по отношению к своему народу", – написала политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельные европейские политики Александр Квасневский и Пэт Кокс предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от политических преследований.