Евродепутат выступила с решительным обращением из-за политического давления в Украине

Заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон призвала Европейскую комиссию отреагировать на "системное политическое давление" со стороны президента Украины Владимира Зеленского на независимые государственные институты.

Соответствующее письмо было направлено в Генеральный директорат по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии, передает "Интерфакс".

В обращении отмечается, что в разгар пандемии и катастрофического экономического спада, когда Украине как никогда раньше нужна международная поддержка, Зеленский и его правительство ставят под угрозу благосостояние украинского народа, "помогая узким корыстным интересам украинских олигархов".

"Отставка Якова Смолия, уважаемого руководителя Национального банка Украины, еще раз подчеркивает то, что мы уже хорошо знали: президент Зеленский продолжает серьезное вмешательство и системное политическое давление на некоторые действительно действующие государственные институты", – говорится в письме фон Крамон.

Евродепутат считает, что, "к сожалению, это не первый случай злонамеренного вмешательства в деятельность важных независимых государственных институтов, но есть, скорее всего, тенденцией деструктивного подхода со стороны правительства Зеленского".

"Нападки на Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и многие другие являются однозначным и печальным свидетельством этой тенденции", – отметила политик и добавила, что считает, что под вопросом доверие президенту Зеленскому.

"Несмотря на импровизированные попытки президента успокоить обеспокоенных инвесторов, ему, как главному архитектору системного политического давления, не хватает доверия, чтобы ему можно было доверять. Отставка Смолия, которому удалось обуздать инфляцию, стабилизировать гривну и договориться с МВФ о многомиллиардном соглашении, дает четкий сигнал неопределенности внутренним и международным инвесторам и грозит погрузить Украину в более глубокие экономический и политический кризис", – говорится в письме.

Фон Крамон считает, что "особенно сейчас, когда кредитный рейтинг Украины может еще больше ухудшиться, Европейская комиссия должна проявлять особую бдительность при работе с правительством Зеленского".

"Финансовые последствия системного политического давления на независимые институты должны быть очень четко изложены украинскому правительству, а рычаги Комиссии должны применяться более эффективно, чтобы напомнить ассоциированном партнеру ЕС об обязательствах, которые он взял на себя по международным партнерам и, что более важно, по своему народу ", – написала политики на.

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