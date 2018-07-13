Успішний досвід "євробляхерів" слід негайно проектувати на інших правопорушників, і тепер усілякі контрабандисти, неплатники аліментів, боржники з комуналки та автокрадії мають моральне право пікетувати Кабмін з Радою, вимагаючи дотримання своїх "прав". Для цього, щоправда, потрібно буде скласти календарний план пікетів на Грушевського, або розбити Печерськ на зони впливу і заблокувати рух у центрі Києва до повної перемоги схибленої справедливості.

Усі "євробляхи" та "євромухи" - однозначні порушники і потраплять під дію статті 485 Митного кодексу, їм світить штраф до 300% несплаченої суми митних платежів. Але всього лише декілька ранкових хороводів на Печерських пагорбах, і замість шаленого штрафу "бляхери" отримують шалену податкову пільгу.

Але це колосальна несправедливість!!!

Чому така законодавча благодійність випадає лише на вузький клас автомобільних контрабандистів? Ось є значно ширші верстви порушників. Візьмемо бодай комуналку. У цій сфері є стільки правопорушень, що ноги автоматом ідуть на Майдан. Ось дивіться:

- наприклад, в кодексі про адмінправопорушення є стаття 103-1, яка передбачає покарання за самовільне використання з корисливою метою електричної, теплової енергії, гарячої чи питної води, а також газу, зокрема - це штраф в розмірі від 30 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

- Кримінальний кодекс взагалі за викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (Ст. 188-1) передбачає покарання штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-ох років, або обмеженням волі на строк до 3-ох років.

Під ці статті, якщо постаратися, можна підігнати не тільки викрадачів гігакалорій, але й навіть звичайних злісних неплатників комунальних послуг. Тому виникають всі підстави для протесту, оскільки:

- по-перше, електроенергія для населення безпідставно дорога;

- по-друге, рівень її цін не відповідає статкам населення.

Держава просто зобов’язана надати можливість її використання громадянам в необмеженому доступі. Треба лише вчасно зайняти майдан перед ВР, коли його звільнять "бляхери". Тиждень-два на свіжому печерському повітрі, тиждень-два облоги Кабміну, Ради, і МВФ сам сплачуватиме комуналку за українських "активістів". Якщо цього буде замало, активні громадяни виїдуть до Вашингтону, щоб пікетувати штаб-квартиру МВФ. Кошторис візиту в Новий Світ треба закласти в найближчий транш Фонду і добиватися його найскорішого отримання прямо на рахунки низки ФОПів, на які вкажуть довірені особи.

Новости После снижения налогов бляхобизнес рухнет

Далі в черзі на пікети - стихійні торгівці. Вулиці, площі належать громадянам. Рівень добробуту громадян незадовільний, тому держава повинна надати їм можливість торгувати де завгодно та чим завгодно.

А чому ми досі не декриміналізували контрабанду в повному обсязі? Ось наші контрафактні цигарки заполонили всю Європу, і замість стимулювати український експорт в цивілізовані країни, ми ганяємося за підприємцями з томиком кримінального кодексу в одній руці, а інша -простягнута в надії полегшити фінансовий тягар українського контрабандиста.

Чому досі існує кримінальна відповідальність (стаття 160) за підкуп виборця? Адже голос на виборах належить громадянину. Від голосування непрямо залежить добробут громадян. Громадяни, які не бажають підвищення свого добробуту в майбутньому, а мають нагальні фінансові потреби, повинні відчувати ліквідність свого бюлетеня. Через це держава повинна дозволити громадянину в тому числі й продавати цей свій голос кому завгодно. А натомість ця соціальна ініціатива карається штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Я ще не згадав про наркоторговців, вбивць, рекетирів та інших "соціально незахищених верств населення". Якщо вже справедливість виборюється горлом, м’язами та ногами, то "бляхери" -далеко не найактивніша група. І тепер усі порушники закону мають моральне і, найголовніше, – фізичне право вимагати переписати законодавство під свої власні кишенькові інтереси. Тут питання, хто з перерахованих "соціально вразливих" груп першим займе місце "бляхерів". А всі інші громадяни країни, котрі намагаються жити чесно, просто відчують себе лохами. З чим і вітаємо.