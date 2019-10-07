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7 октября • обновлено в 12:40
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Евгения Кравчук: задайте "слуге народа" острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 7 октября станет депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Евгения Кравчук: задайте "слуге народа" острый вопрос

Yevheniya Kravchuk/Facebook

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Евгенией Кравчук сегодня в 17:30

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