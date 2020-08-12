Евгений Шевченко: задайте нардепу от "Слуги народа" острый вопрос

Татьяна Гайжевская Политика 15:04, 12.08.2020 Обновлено: 15:05, 12.08.2020

Гостем программы "Острый вопрос" на Obozrevatel TV в четверг, 13 августа, станет народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи становятся известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители Obozrevatel TV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Евгением Шевченко в четверг, 13 августа, в 17:30.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Протесты в Беларуси: Евросоюз отказался признать победу Лукашенко

За сутки в Украине прибавилось почти 1,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 12 августа

"Шахтер" с разгромом вышел в полуфинал Лиги Европы

Живодерке из Запорожской области грозит 8 лет тюрьмы: девушке объявили подозрение

Что сейчас происходит в Минске: Лукашенко развязал войну против беларуского народа