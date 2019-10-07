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7 октября • обновлено в 15:42
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Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущий Все статьи автора

Зеленский разведет руками: "Я ничего не могу сделать"

4.7т Читать материал на украинском

Можно ли рассматривать последние протесты в Украине как прямую угрозу власти? Я, честно говоря, так не думаю.

Но я прекрасно понимаю, что пассионарная часть общества, представители которой голосовали за Порошенко и против Зеленского, по-прежнему не хотят смириться с тем, что у власти находится президент, который был несимпатичен им с самого начала, вне зависимости от того, какая у него была программа, какую политику он обещал проводить.

Старый диссидент Андрей Донатович Синявский любил говорить: "У меня с советской властью чисто стилистические противоречия". У людей, которые яро ненавидят Зеленского, эта ненависть, скорее, иррациональна.

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Но вчерашние события продемонстрировали, что пассионарии, которые, разумеется, в обществе в меньшинстве, могут устроить гораздо более масштабные гражданские протесты, если Зеленский действительно допустит те или иные тяжелые ошибки.

Пока что вокруг так называемой формулы Штайнмайера больше разговоров и страстей, нежели реальной политики, нежели реальных политических изменений во внутренней политике страны.

Зеленский – не самоубийца

Зеленский – не самоубийца

Пойдет ли Зеленский на уступки, выполнит ли часть требований? Мне кажется, Владимир Зеленский принадлежит к тому типу политиков, которые не склонны поддаваться внешнему давлению. Бывают политики, которые принимают решения, на которых настаивает общество. Но через паузу. И преподносят их так, будто это их собственные решения, а не реакция на требования улицы.

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Может ли "формула Штайнмайера" быть снивелирована? Я был уверен в этом с самого начала. Думаю, эта подпись Кучмы под каким-то там письмом Сайдику – не более чем тактический маневр.

Зеленский – не самоубийца. Он не собирается предоставлять особый статус Донбассу, менять Конституцию, проводить выборы под дулами автоматов пророссийских сепаратистов и российских "отпускников" или временно уволившихся из армии "добровольцев" в условиях, когда де-факто политическое руководство этими территориями остается в руках Москвы, и прочее, прочее.

Я думаю, закончится всё это тем, что либо на переговорах в "нормандском" формате, если они состоятся, либо потом "слуга народа" разведет руками и скажет: "Народ против, я ничего не могу сделать".

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Автор
Евгений Киселев Евгений Киселев
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Новости Донбасса
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
"Зєлупа - не самовбивця", "Зєлупа не маріонетка", "Зєлупа не зрадник", "Зєлупа є найвеличнішим політичним діячем світу", "Зєлупа - реформатор"... Але про це чомусь жоден з нас не знає.
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Формула Зеленского «Я вам нічого не винен». Все інші «формули» - похідні. Свеженькое: Из серии «я не боюсь критики» или цензура 95 уровня… Президент Владимир Зеленский участвует в работе «Квартал 95» и не удалился со всех чатов Студии. Об этом сообщила Елена Кравец, актриса «Квартала» в программе «Светская жизнь». На вопрос ведущей, не мешает ли дружба с Зеленским и женой президента пародиям, которые делает Кравец, она ответила, что Зеленский вычитывает тексты шуток о нем: «Во-первых, Вова все проверяет, он вычитывает тексты, во-вторых, мы думаем, что мы говорим», — отметила Кравец. Из серии: «Только правда и ничего кроме правды»: Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире той же программы заявила, что президент не имеет влияния на работу Студии. «Сейчас, насколько я понимаю, Владимир Зеленский не имеет никакого влияния на «95 Квартал», — сказала Мендель. https://thebabel.net/news/36576-aktrisa-elena-kravec-zelenskiy-do-sih-por-chitaet-i-proveryaet-shutki-v-chatah-95-kvartala
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Короче Кисилев утверждает шо Зеля, а вместе с ним и Украина будет ломаться как Целка, по поводу того, дать Донбассу статус или не дать ,Проводить ли какие то движения по урегулированию конфликта, или нет. Ну хозяин барин.НА НЕт, ТАК И УКраины НЕТ, как страны .а есть территории под влияниями разных мировых игроков. Стоило огород тогда городить за державу. Не Верит пан Киселев в нашу страну, а если так ,то чемодан вокзал и ..адьЮ...... пан Киселев или пшел на...Х... так правильней.
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