Можно ли рассматривать последние протесты в Украине как прямую угрозу власти? Я, честно говоря, так не думаю.

Но я прекрасно понимаю, что пассионарная часть общества, представители которой голосовали за Порошенко и против Зеленского, по-прежнему не хотят смириться с тем, что у власти находится президент, который был несимпатичен им с самого начала, вне зависимости от того, какая у него была программа, какую политику он обещал проводить.

Старый диссидент Андрей Донатович Синявский любил говорить: "У меня с советской властью чисто стилистические противоречия". У людей, которые яро ненавидят Зеленского, эта ненависть, скорее, иррациональна.

Но вчерашние события продемонстрировали, что пассионарии, которые, разумеется, в обществе в меньшинстве, могут устроить гораздо более масштабные гражданские протесты, если Зеленский действительно допустит те или иные тяжелые ошибки.

Пока что вокруг так называемой формулы Штайнмайера больше разговоров и страстей, нежели реальной политики, нежели реальных политических изменений во внутренней политике страны.

Зеленский – не самоубийца

Пойдет ли Зеленский на уступки, выполнит ли часть требований? Мне кажется, Владимир Зеленский принадлежит к тому типу политиков, которые не склонны поддаваться внешнему давлению. Бывают политики, которые принимают решения, на которых настаивает общество. Но через паузу. И преподносят их так, будто это их собственные решения, а не реакция на требования улицы.

Может ли "формула Штайнмайера" быть снивелирована? Я был уверен в этом с самого начала. Думаю, эта подпись Кучмы под каким-то там письмом Сайдику – не более чем тактический маневр.

Зеленский – не самоубийца. Он не собирается предоставлять особый статус Донбассу, менять Конституцию, проводить выборы под дулами автоматов пророссийских сепаратистов и российских "отпускников" или временно уволившихся из армии "добровольцев" в условиях, когда де-факто политическое руководство этими территориями остается в руках Москвы, и прочее, прочее.

Я думаю, закончится всё это тем, что либо на переговорах в "нормандском" формате, если они состоятся, либо потом "слуга народа" разведет руками и скажет: "Народ против, я ничего не могу сделать".

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