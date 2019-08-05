Серед кремлівського арсеналу гібридної зброї є така собі малого калібру інформаційна помийка "Страна.ЮА", яка в міру сил допомагає перетворити нашу країну на їхню страну. Нещодавно я сподобився згадки на цьому "ресурсі", в дуже хорошій компанії, але у кумедному контексті.

По версії "Страни" ми, група "порохоботів", на 24 серпня організовуємо "марш прихильників колишнього президента", при тому готуємо провокації, масові безлади з насильством, та ледь не повалення нової "живої та легітимної" влади. Джерелом інформації про наші наміри виступає такий видатний авторитет, як "вершник – золоте сідло" екс-нардеп Онищенко.

Зі сказаного на правду схожі лише два моменти: по-перше, 24 серпня дійсно відбудеться наш парад – Марш Захисників України, і вказані люди дійсно члени його оргкомітету (хоч названо навіть не половина оргкому, а лише десь кожний третій з нас).

В першу чергу щодо "порохоботів" та "прихильників екс-президента". Так, такі також є серед нас. У оргкомітеті Маршу – один член партії "ЄС", один член "РПЛ", один член "ДемСокири", здається по одному члену "Братства" та "НацКорпусу", і ще біля двадцяти людей, які принципово не беруть участі у жодній партії. Є ті, хто дійсно любить нашого екс-головнокомандувача. Є ті, хто як автор цих рядків, його не любить, але голосував за нього як за трохи менше із можливих зол. І є ті, хто проводив проти нього активну агресивну кампанію "Свинарчуків за грати!", ту саму, яка коштувала ПОП чимало голосів. І так, зараз ми всі разом працюємо над організацією нашого Маршу. І певно саме тому ми викликаємо такий страх у тих, хто стоїть за "Страной", тобто у агентури сусідньої з нами страни.

Наш Марш – не за Порошенка і не проти Порошенка, не за Зеленського і не проти Зеленського. Він за те і про те, що значно важливіше за всіх порошенків та зеленських разом. Він за незалежність нашої країни. Він про те, що незалежність нам дісталась не "на шару", її оплачено ціною мільйонів жертовних смертей кількох поколінь перед нами, і вже десятком тисяч смертей в наш час. Він має нагадати, що країна буде незалежною лише доти, доки цю незалежність є кому захищати, доки є готові помирати за неї. І головне – нагадати нашому "втомленому" суспільству, що війна за незалежність та цілісність країни ще зовсім не завершена, що агресія Росії проти нас триває, і ми або переможемо, або зникнемо з карти світу.

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Всі рішення оргкомітету приймаються спільно. Ветеранська спільнота – повноцінний зріз суспільства, вона дууууже різна та неоднорідна. Такий само і наш оргкомітет. Ми дуже різні, часто дуже важкі та складні. Але ми разом, ми вчимось домовлятись між собою, і виносити назовні лише спільне консолідоване рішення. Бо у нас спільна війна за незалежність нашої країни, а отже – спільний Марш на День Незалежності. Все інше може лишатись відмінним, але у головному ми єдині. І ми вчимось триматися разом та берегти цю єдність. У спільноти ветеранів українсько-російської війни потроху випрацьовується єдиний спільний голос. І саме це викликає панічний страх у тих, для кого день нашої незалежності – не свято, а "найбільша геополітична катастрофа" (с).

В лавах нашого Маршу підуть хлопці, які в ніч штурму Майдану спалили коктейлями БТР внутрішніх військ, і офіцер, який горів у цьому БТР. Бо ми – українці, і останні 5 років разом воюємо проти агресора з-за поребрика. І проти цього ворог нічого не може зробити, скільки б інформаційних вкидів він не зробив через різні медіапомийки.

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Першим консолідованим рішенням оргкомітету, прийнятим одразу і одноголосно, була неприпустимість на Марші жодної символіки політичних партій чи окремих політиків, та будь-якої агітації чи за, чи проти політичних партій та рухів. Ми воювали не за Порошенка чи ще за будь-кого, а за нашу країну, яка переживе всіх порошенків та зеленських та ще не одне покоління всяких – різних політиків – звісно, якщо ми збережемо її незалежність. Тих, хто спробує принести на Марш політичну символіку, ми проситимемо або віддати її на час Маршу на збереження, або покинути наші лави – так само, як буде з принесеним алкоголем.

Ну а щодо безладів, повалення влади та ледь не "хунти Порошенка" - я поки що не пропустив жодного засідання оргкомітету, і можу сказати що у порядку денному цих питань досі не було. Якщо раптом ми надумаємо щось громити чи когось "нізвєргать" - ми подамо відповідне сповіщення до КМДА та НацПоліції. Може навіть запросимо Онищенка верхи на коні проскакати перед лавами погромників – бо що ж то за Апокаліпсис без вершників? А поки що запрошуємо всіх охочих на наш мирний Марш, привітати захисників незалежності із нашим спільним святом.

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