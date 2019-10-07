Добрый вечер, уважаемые телезрители!

Сегодня, пятого октября 2024 года, мы подводим итоги недели на “Канале-95” – самом популярном и рейтинговом местном канале Малороссийского федерального округа РФ. В нашей киевской студии как всегда собрались известные политики и эксперты, в частности сегодня наши гости – депутат Государственной Думы России от нашего федерального округа Виктор Медвечук, депутаты окружной думы Малороссии Денис Пушилин и Леонид Пасечник, известный политолог Руслан Коцаба и разумеется я, ваш бессменный ведущий Анатолий Шарий.

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Несомненно, главным событием недели стали мероприятия, приуроченные к пятой годовщине начала мирного процесса, положившего конец кровопролитной войне, в 2014 году развязанной националистической киевской хунтой против собственного народа. Подписание последним президентом так называемой “независимой Украины”, в действительности как вы помните полностью зависимой от подачек и команд американских покровителей, Владимиром Зеленским так называемой “формулы Штанмаера”, произошедшее затем разведение войск на линии противостояния между ополчениями ДНР и ЛНР и контролируемыми Киевом вооруженными формированиями стало стартом процесса национального примирения, продолжившегося историческим голосованием последнего, 9-го созыва Верховной Рады по изменениям Конституции Украины, наконец-то легализовавшего исторически сложившийся федеративный характер этой территории, до того категорически не признаваемый украинским квази-государством. Как известно, продолжением мирного процесса стала серия общенациональных референдумов, по итогам последнего из которых в 2020 году Украина вошла в состав Евразийского Союза, а в 2021 вместе с Беларусью и Казахстаном ратифицировала Соглашение о добровольной интеграции в составе единого союзного государства. Тогда же произошла передача Крыма из состава Южного федерального округа РФ в состав новообразованного Малороссийского федерального округа, чем завершилась история о якобы “незаконной аннексии” Крыма Россией, после чего были сняты последние сохранявшиеся, к тому моменту уже и так символические и смехотворные, санкции Запад против РФ и возвращен формат “большой восьмерки”.

В честь годовщины начала исторического примирения Владимир Владимирович Путин, в мае этого года избранный Пожизненным президентом РФ, выступил с обращением к населению Малороссийского округа, в котором подчеркнул мудрость сделанного 5 лет назад выбора, его безальтернативность и историческую обусловленность. Президент особо обратил внимание на опасность повторения предыдущих ошибок, а именно иллюзий о возможности какого-то “западного” или “европейского” пути для православного славянского триединого народа – иллюзий, которые столетиями подпитывались иностранными спецслужбами и всегда приводили к кровопролитию и братоубийству. Путь Хмельницкого, первого Скоропадского и Зеленского, а не путь Выговского, Мазепы, Петлюры и другого Скоропадского – вот исторический выбор народа Малороссии, подчеркнул Владимир Владимирович.

Праздничные мероприятия в честь годовщины начала мирного процесса прошли во всех административных центрах Малороссийского федерального округа, в них приняли участие тысячи людей, прежде всего сотрудников бюджетной сферы – учителя, врачи, работники госпредприятий. Во Львове мероприятие пыталась сорвать группа экстремистов из числа сторонников беглого экс-президента Порошенко, в выдаче которого по запросу Следственного Комитета РФ в который раз безосновательно отказывает американская юстиция. Однако быстрыми и решительными действиями ОМОН провокация была прекращена и мероприятия прошли согласно утвержденному плану. Провокаторы задержаны, им выдвинуто обвинение по статьям “Массовые беспорядки” и “Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов”, изъятые у них транспаранты изучаются экспертами на предмет возможного открытия дела также по статье “Экстремизм”.

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Попытка сорвать народное гулянье также произошла в Симферополе, где группа мусульманских экстремистов из числа приверженцев запрещенной террористической организации “Меджлис крымских татар” попыталась потребовать освобождения арестованных ранее террористов. Все участники несанкционированного пикета были оперативно задержаны, и вероятно составят компанию тем ранее осужденным “борцам за свободу”, которым они пытались помочь.

Однако хватит об арестах, давайте поговорим об освобождениях! К пятой годовщине мирного урегулирования Пожизненный президент РФ подписал указ, которого с надеждой и нетерпением ждали в тысячах украинских семей – указ об амнистии рядовых участников карательных операций киевской хунты против населения Донбасса в 2014-19 годах. Под действие указа попали все рядовые, сержанты и младшие офицеры ВСУ, призванные в ходе насильственной мобилизации 2014-15 годов, и даже большинство солдат и сержантов – контрактников. Эти наши несчастные сограждане, ставшие жертвами обмана сбежавших сейчас из страны политиканов, наконец возвратятся домой из исправительно-трудовых заведений и смогут вернуться к нормальной жизни, разумеется, без права занимать какие-либо должности в силовых структурах и органах власти. Действие Указа не распространяется на участников антиконституционного переворота 2014 года, так называемого “майдана”, и на боевиков “добробатов” и других незаконных вооруженных формирований хунты, их приговоры остаются в силе, а те, кто пока избежал ответственности остаются в федеральном розыске. Прокурор Малороссийского федерального округа Андрей Портнов, комментируя Указ об амнистии, подчеркнул неотвратимость наказания бандеровско-турчиновско-порошенковских бандитов, а также их гражданских пособников и укрывателей, и как пример предпринимаемых для этого усилий привел состоявшийся на прошлой неделе успешный совместный рейд ФСБ и полиции, в ходе которого было проведено одновременно около двухсот обысков в одиннадцати областных центрах Малороссии, изъято три десятка единиц оружия и более четырех тысяч единиц запрещенной подрывной литературы экстремистского характера.

К сожалению, праздничные мероприятия были слегка омрачены трагическим эпизодом – самосожжением пожилого профессора украинского языка и литературы, совершенным якобы в знак протеста против лишения украинского языка статуса второго государственного в Малороссийском округе и прекращения финансирования из государственного и местного бюджета обучения на этом языке. Как стало известно, погибший давно страдал психическими заболеваниями, и уже два года состоял на психиатрическом учете по решению суда, принятом после публикации им ряда писем в международные организации о якобы дискриминации украиноязычного населения РФ. Что ж, увы, без помещения в лечебные заведения неадекватных людей сложно защитить от них самих, и это наверное урок на будущее для всех нас – своевременная принудительная изоляция для таких людей будет не “репрессиями”, как утверждают либералы, а способом сохранения их жизни. Что же касается смешных утверждений покойного насчет украинского языка – всем очевидно, что речь не идет ни о какой дискриминации, а лишь об избавлении людей от необходимости принудительно изучать дополнительный язык, не требующийся им для удовлетворения каких-либо повседневных потребностей, ведь всю полноту образовательных, культурных, развлекательных услуг можно получить на общедоступном языке, являющемся также языком межнационального общения РФ. Украинский и другие местные языки никто не дискриминирует, никто не запрещает общаться на них в быту, они естественным путем выходят из употребления, и попытки искусственного их сохранения едва ли нужны кому-либо, кроме отдельных малоадекватных “чудиков”.

Последний президент Украины, вошедший в историю как миротворец, обеспечивший завершение братоубийственной войны и мирное возвращение Украины в исторически обусловленное место в великом русском мире, не смог лично участвовать в праздничных мероприятиях. У успешного телепродюсера сейчас в разгаре новый телепроект – по заказу одного из федеральных каналов снимаются новые сезоны культового сериала “Сваты”; неожиданной “фишкой” новых сезонов стало то, что они снимаются синхронно в Белоруссии и Казахстане, из-за чего продюсер и вся команда легендарного “Квартала” вынуждены постоянно покидать свои московские квартиры и сменять часовые пояса. Пожелаем им творческих успехов, и наконец дадим слово для обсуждения новостей недели нашим уважаемым гостям и экспертам.

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