Эвакуация украинцев из Китая: у Порошенко потребовали отставки Скалецкой

В партии "Европейская солидарность" заявили, что действия власти и провокационные заявления депутатов от "Слуги народа" по эвакуации украинцев с китайского Уханя позорят Украину на весь мир. В политсиле потребовали отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Как сообщил депутат фракции Алексей Гончаренко, именно заявления депутата "Слуги народа" Александра Дубинского спровоцировали волну протестов по регионам Украины против размещения на карантин в медицинских или санаторно-лечебных учреждениях украинцев, эвакуированных из Уханя.

"Результат мы имеем – они опозорили всю страну. Потому что сейчас весь мир смотрит, что это происходит в стране. У нас самолет летает над страной и негде сесть ему, с нашими гражданами", – отметил он.

Эвакуация украинский из Китая

"Я думаю, что в Новые Санжары должен ехать Зеленский с Гончаруком вместе и объяснять людям. Извиняться за свою бездарность, что они не в состоянии нормально ничего сделать", – прокомментировал депутат противостояние между местными жителями и правоохранителями в поселке городского типа Новые Санжары в Полтавской области, где протестуют против ввоза в них эвакуированных из Китая людей.

Также он успокоил украинцев, отметив, что коронавирус – не так ужасна история, как нынешняя власть.

В свою очередь депутат "ЕС" Николай Княжицкий потребовал отчета правительства по этому вопросу и отставки министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

"То, что происходит в Украине, иначе, как ужасом назвать нельзя. К сожалению, современная власть поставила украинцев в такие условия, когда ни коммуникационная политика не была проведена вовремя, ни было выбрано того места, где эти люди смогут находиться. Наши земляки, которые, к сожалению, оказались в такое трагическое и неприятное время в Китае, должны себя чувствовать на своей земле абсолютно защищенными", – подчеркнул Княжицкий.

Он отметил, что другие европейские страны эвакуировали своих граждан из Китая еще в конце января или в начале февраля, так же должна была поступить и украинская власть. Также нардеп отметил, что безопасность граждан – обязанность украинской власти и президента Зеленского.

"Это ваша обязанность, это обязанность вашей власти сделать все, чтобы украинцы были защищены. Полный непрофессионализм, который вы демонстрируете, и демонстрирует ваша власть, приводит лишь к хаосу в Украине. Ожидать от дилетантов, от непрофессионалов того, что Украина, которая ведет войну, будет эффективно защититься и от агрессора, и от болезней, от эпидемий, очевидно, нельзя. Это больше всего беспокоит украинцев. Будьте специалистами!" – сказал Княжицкий.

Напомним, что в поселке Новые Санжары Полтавской люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинский, эвакуированных из коронавирус из китайского Уханя. К населенного пункта начали свозить военных на автобусах, а также бронеавтомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 февраля Украина самолетом эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй, где приобрела угрожающий распространение эпидемия смертельного коронавируса.

В сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра "Новые Санжары".

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