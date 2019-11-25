"До ж*пы ваши реформы!" Дроздов назвал Зеленского "агентом внутриукраинской ваты"

Президент Украины Владимир Зеленский не сдает Донбасс, а проталкивает интересы главы РФ Владимира Путина по возвращению Украины под крыло России.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский журналист Остап Дроздов. По его словам, Путин не хочет, чтобы Украина формально потеряла государственность, ему достаточно, чтобы она была независимой, суверенной, самостоятельной, но пророссийской.

"Возможно, Зеленский искренне любит Украину, но его Украина – русифицированная. Он стал агентом внутриукраинской ваты, бескаркасного населения, которое спит и видит себя в русском мире, на юбилеях Надежды Кадышевой, на российских фестивалях, в российском кино, русском театре, в сериалах про Подмосковье. Поэтому Зеленский не сдает Донбасс, а помогает Путину сделать Украину пророссийским государством", – уверен он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По его мнению, такая страна может существовать сотни лет, улыбаться и быть в вышиванках, но это все не будет иметь никакой ценности.

"Нет прощения, если будет существовать Украина, где калечат украинский язык, высмеивают украинскую память, уничтожают украинский дух. Генерально все сводится к одному-единственному вопросу: до жопы все ваши "реформы", если вы строите улучшенную, тюнингованную, либерализированную Россию под названием "братская Украина", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам генерала-майора запаса Вооруженных сил Украины Владимира Гаврилова, Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе.

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