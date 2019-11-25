Главная Новости
25 ноября • обновлено в 20:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"До ж*пы ваши реформы!" Дроздов назвал Зеленского "агентом внутриукраинской ваты"

3.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не сдает Донбасс, а проталкивает интересы главы РФ Владимира Путина по возвращению Украины под крыло России.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал украинский журналист Остап Дроздов. По его словам, Путин не хочет, чтобы Украина формально потеряла государственность, ему достаточно, чтобы она была независимой, суверенной, самостоятельной, но пророссийской.

"Возможно, Зеленский искренне любит Украину, но его Украина – русифицированная. Он стал агентом внутриукраинской ваты, бескаркасного населения, которое спит и видит себя в русском мире, на юбилеях Надежды Кадышевой, на российских фестивалях, в российском кино, русском театре, в сериалах про Подмосковье. Поэтому Зеленский не сдает Донбасс, а помогает Путину сделать Украину пророссийским государством", – уверен он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По его мнению, такая страна может существовать сотни лет, улыбаться и быть в вышиванках, но это все не будет иметь никакой ценности.

Новости
Никакого тет-а-тета: у Путина отказались от личной встречи с Зеленским

"Нет прощения, если будет существовать Украина, где калечат украинский язык, высмеивают украинскую память, уничтожают украинский дух. Генерально все сводится к одному-единственному вопросу: до жопы все ваши "реформы", если вы строите улучшенную, тюнингованную, либерализированную Россию под названием "братская Украина", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам генерала-майора запаса Вооруженных сил Украины Владимира Гаврилова, Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Остап Дроздов Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
12
Смешно
18
Интересно
25
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не устраивает население - вали в свидомую Канадщину.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги