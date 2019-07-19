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"Это же послание Путина!" Климкин назвал настоящую причину паспортизации Донбасса

3.7т Читать материал на украинском

Инициатива президента России Владимира Путина по упрощенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе — это сигнал к обсуждению федерализации Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в Facebook, комментируя скандальное решение лидера Кремля.

"Это же послание Путина не только и не столько нам, а, прежде всего, Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по крайней мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния", — написал он.

Павел Климкин

Павел Климкин

При этом Климкин отметил, что Запад может дать согласие на реализацию российского сценария в Украине.

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По его словам, эффективно противодействовать этому можно лишь в случае стратегического и доверительного взаимодействия Украины с нашими друзьями и партнерами.

"И видение стратегии мы должны предоставить до того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", — подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Павел Климкин Владимир Путин
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Заявление МИД Украины: "Киев выражает протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины, потому что порядочные оккупанты так не поступают."
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