"Это же послание Путина!" Климкин назвал настоящую причину паспортизации Донбасса

Инициатива президента России Владимира Путина по упрощенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе — это сигнал к обсуждению федерализации Украины.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в Facebook, комментируя скандальное решение лидера Кремля.

"Это же послание Путина не только и не столько нам, а, прежде всего, Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по крайней мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния", — написал он.

Павел Климкин

При этом Климкин отметил, что Запад может дать согласие на реализацию российского сценария в Украине.

По его словам, эффективно противодействовать этому можно лишь в случае стратегического и доверительного взаимодействия Украины с нашими друзьями и партнерами.

"И видение стратегии мы должны предоставить до того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", — подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.

Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.

В Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.

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