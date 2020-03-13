Главная Новости
14 марта • обновлено в 00:46
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Это забота об украинцах!" Зеленский дерзко ответил на протесты под Офисом президента

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится протестов, которые периодически проходят под его Офисом на Банковой.

Об этом он заявил вечером в пятницу, 13 марта, в видеообращении по поводу угрозы распространения коронавируса в стране.

"Хочу ответить отдельным политикам. Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов – мы бы не открывали улицу Банковую", – заявил президент.

"Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев. Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад – и тогда будем митинговать себе на здоровье", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Против этого даже выступила группа нардепов от "Слуги народа".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
34
6
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги