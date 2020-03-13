"Это забота об украинцах!" Зеленский дерзко ответил на протесты под Офисом президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится протестов, которые периодически проходят под его Офисом на Банковой.

Об этом он заявил вечером в пятницу, 13 марта, в видеообращении по поводу угрозы распространения коронавируса в стране.

"Хочу ответить отдельным политикам. Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов – мы бы не открывали улицу Банковую", – заявил президент.

"Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев. Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад – и тогда будем митинговать себе на здоровье", – добавил Зеленский.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Против этого даже выступила группа нардепов от "Слуги народа".

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