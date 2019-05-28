"Это вызов": Данилюк назвал главную цель работы в СНБО

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк назвал своей целью превратить СНБО в эффективную стратегическую площадку принятия решений.

Об этом, как передает УП, он сказал во вторник, 28 мая, на брифинге в Киеве, отметив, что Совет безопасности должен стать "сильным аналитическим центром".

Данилюк добавил, что в последнее время к вопросам нацбезопасности присоединились вопросы энергетики и государственных финансов.

Он отметил, что хочет собрать "очень сильную, мощную команду" и что он это делать умеет. "Это вызов, к которому я готов", – подчеркнул Данилюк.

"Это будет сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства для принятия решения на все важные темы", – сказал он.

Александр Данилюк aif.ua

Напомним, ранее Данилюк рассказал, что команда президента Украины Владимира Зеленского не пойдет на дефолт. Он также анонсировал дальнейшее сотрудничество страны с МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО называл глава Администрации президента Андрей Богдан. По его словам, Данилюк – специалист, который сможет провести ряд необходимых реформ в сфере обороны и закупок вооружения.

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