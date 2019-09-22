"Это выдумки!" Министр обороны высказался о связях с Зеленским и Коломойским

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как получил должность и познакомился с президентом Владимиром Зеленским.

Подробностями поделился чиновник в интервью "Радио Свобода". С Зеленским, по словам Загороднюка, его познакомил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который рекомендовал кандидатуры.

"Когда я встретился с ним первый раз, я сказал, что я не знаю, остановится ли он в своем выборе на мне, но я хотел просто рассказать, каким образом я вижу развитие ВСУ. Потому что у нас было много наработок, когда мы работали с командой офиса реформ", – рассказал он.

Загороднюк высказался о связях с Зеленским и Коломойским Гордон

При этом, связи с Коломойским Загороднюк опроверг.

"Я никогда не видел этого человека. Никогда с ним не общался. Ни вживую, ни по телефону, ни еще каким-то другим способом. Поэтому это просто выдумки. Единственное, что они базируются на том, что мой отец работает в "Укрнафте". Это правда, он действительно работает в "Укрнафте", в наблюдательном совете. Но это не связано с назначением никак", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Загороднюк рассказал о планах на посту главы Минобороны.

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