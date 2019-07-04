"Это вторжение, а не кофликт!" Гройсман в прямом эфире поставил на место Мураева

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приструнил внефракционного народного депутата Евгения Мураева из-за войны на Донбассе.
Перепалка между политиками произошла в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг, 4 июля.
Так, премьер вмешался в выступление нардепа, обратив внимание, что его план по завершению войны на Донбассе напоминает федерализацию. Он также попросил Мураева перестать называть открытую агрессию России "конфликтом".
Гройсман и Мураев
"Первое, что хочу вам сказать, господин Мураев. Нет конфликта, есть вторжение российских войск на территорию суверенного государства Украины. Если вы и подобные вам не будете правильно называть это вторжение войной против Украины, целью которой является уничтожение нашего государства, вы никогда не найдете никакого рецепта. Вы сейчас подыгрываете Путину. И делаете это в эфире национального канала", – взорвался Гройсман.
Он также попросил Мураева назвать первые два пункта Минских договоренностей и, не получив ответа, начал говорить сам. "Я вам объясняю!" – сказал премьер.
"Не надо, я взрослый", – огрызнулся в ответ Мураев.
"Мы должны быть сильными, а не играть с ними в поддавки", – пристыдил Гройсман нардепа за речи о переговорах с террористами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский музыкант Святослав Вакарчук призвал Мураева в эфире "Право на владу" перестать быть хамом.
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