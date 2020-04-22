"Это возможно": у Путина поддержали Зеленского со сроками окончания войны на Донбассе

В Кремле заявили, что теоретически действительно возможно закончить войну на Донбассе за каденцию президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. По словам Пескова, шаги для этого прописаны в комплексе мер по выполнению Минского соглашения.
"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер", – заявил Песков.
Дмитрий Песков
ТАСС
Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме "Год президентства Зеленского" глава Украины заявил, что уверен в завершении войны на Донбассе за время, которое он будет на посту.
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