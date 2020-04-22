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22 апреля • обновлено в 22:14
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"Это возможно": у Путина поддержали Зеленского со сроками окончания войны на Донбассе

6.5т
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В Кремле заявили, что теоретически действительно возможно закончить войну на Донбассе за каденцию президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. По словам Пескова, шаги для этого прописаны в комплексе мер по выполнению Минского соглашения.

"И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер", – заявил Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме "Год президентства Зеленского" глава Украины заявил, что уверен в завершении войны на Донбассе за время, которое он будет на посту.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
война террористы "ДНР" Россия - страна-агрессор
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер" - или oчucтuть кpeмль от таких как пecкoв и их шeфa. Что наступит paньшe? Увepeн - втopoe.
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Главный иммунoлoг cтрaны oбъ¤cнил как усилить иммунитeт зa мес¤ц, что бы нe заболeть коронaвиpуcом lifesaveua.ga
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, напоминание: 22 апреля 1945 года советскими войсками был освобожден концлагерь Заксенхаузен. За годы существования лагеря в нем погибло более 100 тысяч человек.... напоминание...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украину мы тоже от нацизма освободим. Даже не сомневайтесь.
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