"Это воронка": Казарин дал объяснение неудачам команды Зеленского

С приходом к власти президента Владимира Зеленского, в Украине изменилась так называемая этика Майдана, в которой страна жила последние пять лет.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Павел Казарин. По его убеждению, процесс создания команды нынешнего президента напоминал водоворот.

"Эта воронка засасывала самых разных людей – и потому на выходе мы обнаружили лоскутное одеяло. Оно состояло из людей самых разных биографий и взглядов, этических позиций и профессионального опыта. Тест Роршаха на новый лад – "расскажите, какие взгляды у его фракции?", – написал он.

Владимир Зеленский

По словам Казарина, теперь бывшие волонтеры соседствуют с адвокатами СССР, коррупционеры – с антикоррупционерами, члены команды Азарова и Януковича – с людьми, которые борются за европейские стандарты.

"Ноев ковчег зашел в парламент, поделил министерства, начал давать интервью и вести Telegram-каналы", – написал Казарин.

Он отметил, что те, кто в 2014 году оказался не у дел, получили возможность переписать этический стандарт, и именно поэтому в Раде так часто вспыхивают скандалы.

"Бужанский называет СМИ, поддерживавшие рождение новой Украины, – "одиозными". Дубинский клеймит "соросят" в собственной фракции. Глава Офиса президента называет протестные митинги проплаченными. Советник секретаря СНБО ругает "воинствующее меньшинство". Тех, кто призывают защищать Украину, обвиняют в кровожадности", – написал журналист.

Он отметил, что при президентстве Петра Порошенко, люди Майдана были не только среди его сторонников, но и среди противников. Пятого главу государства нередко упрекали в том, что он предает и обесценивает жертву тех, кто защищал Украину на улицах и в окопах. Но при этом контур этического стандарта был неизменен.

Тогда, по убеждению Казарина, описание реальности было однозначным – Крым аннексирован, Россия – агрессор, Небесная Сотня принесла себя в жертву стране, на Донбассе армия противостоит вторжению, "мир любой ценой" похож на капитуляцию, бегство от империи предопределяло квоты и ограничения, поддержку украинского языка и культуры, эстетика не отделялась от этики – а потому тот, кто не мог ответить на вопрос о принадлежности полуострова, получал красную карточку и презумпцию недоверия.

"Те, кто этой новой реальностью был недоволен, теперь пытаются взять реванш. Пророссийские СМИ пытаются притворяться респектабельными. Просоветские люди клеймят украинский нарратив. Ответственность за войну пытаются разделить между Киевом и Москвой. Слово "патриот" стараются сделать иронично-презрительным.

Ревизионисты предусмотрели для себя эшелонированную систему обороны. Любую критику обесценивают обвинениями в "проплаченности". Всех несогласных записывают в лагерь "порохоботов". Любой разговор об этике принято переводить на обсуждение политических пристрастий. "С нами несогласны только коррупционеры", – написал Казарин.

Он добавил, что, вероятнее всего, ставка делается на короткую память украинского народа. Потрясения последних лет стерли у него воспоминания о той бездне, в которую проваливалась страна при Викторе Януковиче.

"Скорее всего, в ближайший год мы увидим атаку этих ребят на своих же коллег по властной команде. Всех тех, кого кадровый водоворот Зеленского затянул из лагеря Майдана в орбиту шестого президента страны. Их будут атаковать за зарплаты, обвинять в антинародных реформах и требовать заменить на крепких хозяйственников. Новые старые очень хотят переделать страну под себя.

А еще они очень боятся проиграть второй раз", – подытожил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что пока президент РФ Владимир Путин находится на своей должности, Украине будет трудно вести успешные переговоры по Донбассу и переписать Минские соглашения.

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