На примере "Слуги народа": Томенко призвал ужесточить требования к нардепам

Пример президентской партии "Слуга народа" показывает, что в Украине необходимо значительно ужесточить требования к подбору кандидатов в народные депутаты.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя слова главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о "психически больных людях" в "Слуге народа".

"Это еще раз подтверждает тезис – мы когда-то говорили, что надо психологическую или психиатрическую экспертизу проходить при регистрации кандидата в депутаты", – отметил политик.

По его словам, "история со "Слугой народа" заставляет полностью пересмотреть закон о статусе народного депутата и закон о выборах".

Томенко напомнил, что он является автором законопроекта про обязательность высшего образования для нардепов, который так и не был принят.

"Это абсурд, если человек не имеет базовых знаний и становится депутатом. Чтобы стать помощником депутата, надо быть как минимум магистром, а чтобы стать депутатом, можно иметь три класса. Это неразумно. Я понимаю, что "трускавецкие курсы" знамениты – где-то уровня Сорбонны или Гарварда, но все равно, как практика показывает, их маловато, чтобы становиться депутатом", – заявил он.

"Очевидно, эта история вынуждает нас прописать более жесткие, более четкие требования к подбору кандидатов в депутаты и к ответственности. Отвечает партия, она подбирает этих людей", – подчеркнул Томенко.

facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан дал резонансную характеристику парламентской фракции "Слуга народа": "Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!