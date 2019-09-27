Главная Новости
27 сентября • обновлено в 18:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

На примере "Слуги народа": Томенко призвал ужесточить требования к нардепам

1.7т Читать материал на украинском

Пример президентской партии "Слуга народа" показывает, что в Украине необходимо значительно ужесточить требования к подбору кандидатов в народные депутаты.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя слова главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о "психически больных людях" в "Слуге народа".

"Это еще раз подтверждает тезис – мы когда-то говорили, что надо психологическую или психиатрическую экспертизу проходить при регистрации кандидата в депутаты", – отметил политик.

По его словам, "история со "Слугой народа" заставляет полностью пересмотреть закон о статусе народного депутата и закон о выборах".

Новости
"Прекращайте кофе пить!" Разумков публично отчитал нардепа из "Слуги народа"

Томенко напомнил, что он является автором законопроекта про обязательность высшего образования для нардепов, который так и не был принят.

"Это абсурд, если человек не имеет базовых знаний и становится депутатом. Чтобы стать помощником депутата, надо быть как минимум магистром, а чтобы стать депутатом, можно иметь три класса. Это неразумно. Я понимаю, что "трускавецкие курсы" знамениты – где-то уровня Сорбонны или Гарварда, но все равно, как практика показывает, их маловато, чтобы становиться депутатом", – заявил он.

"Очевидно, эта история вынуждает нас прописать более жесткие, более четкие требования к подбору кандидатов в депутаты и к ответственности. Отвечает партия, она подбирает этих людей", – подчеркнул Томенко.

На примере "Слуги народа": Томенко призвал ужесточить требования к нардепам

facebook.com/sluganarodu.official

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан дал резонансную характеристику парламентской фракции "Слуга народа": "Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Андрей Богдан Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махов Макс
Махов Макс
Одна вища освіта, два загранпаспоптм, дві, чотири. Бгггааааа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel