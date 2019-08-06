"Это ужас!" Арахамия сделал признание о пророссийских "слугах народа"

Некоторые депутаты партии "Слуга народа" имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды.

Такое мнение выразил главный претендент на должность главы фракции партии Давид Арахамия в эфире "Радио НВ". К такому выводу он пришел после обучения в Трускавце, где узнал много нового о будущих коллегах по парламенту.

Как оказалось, Арахамия имеет ценностный конфликт с рядом мажоритарщиков от "Слуги народа".

"У меня есть ценностные конфликты с несколькими депутатами, которые имеют достаточно пророссийские и антимайдановские взгляды. У меня нет с ними продуктивных отношений. Я понимаю, что моя работа сейчас – все это пропускать мимо себя и просто работать, но это сложно. Это мажоритарщики, ни одного списочника", – сказал политик.

Давид Арахамия Кадр из видео

По словам Давида Арахамии, такие люди не являются ярыми сторонниками Кремля и во фракции их немного, всего 1-2%.

"Это не люди, которые говорят, что "нам надо идти в Россию", а которые говорят, что "не все так однозначно", "надо разбираться". Такая мягкая риторика", – добавил Арахамия.

На вопрос ведущего, что с этим делать, политик заявил: "Будем работать и перевоспитывать".

Арахамия также высказал мнение, что будет непросто управлять коллективом, состоящим из 254 человек.

"Когда 10 человек, то уже интриги начинаются, а когда 250 – это просто ужас. Я в Трускавце такого наслушался о всех… Люди с абсолютно разным бэкграундом. Я думаю, будет весело", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" жестко пригрозили будущим нардепам. В партии не понимают, как ранее была возможна безнаказанность кнопкодавства.

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